Таави Рыйвас продал свою часть дома в центре Таллинна: груз долгов уменьшился в разы

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас выставил в сентябре прошлого года на продажу принадлежавшую ему часть дома, с тремя спальнями, в центре Таллинна, в районе Кассисаба, и спустя год ему удалось найти покупателя. Правда, окончательная цена была немного ниже изначальной, пишет Õhtuleht.

”Эту недвижимость приобрела одна хорошая эстонская семья, проживавшая и ранее в том же районе. Для них было важно остаться в той части города, так как дети ходят там в садик и школу”, — прокомментировал маклер по недвижимости из фирмы Skanton Тарво Таваст.

Год назад цена квартиры Рыйваса составляла 289 000 евро, а итоговую цену сделки маклер не разглашает.

Со своей стороны Рыйвас говорит, что его долговое бремя, ранее превышавшее 300 тысяч евро, после продажи уменьшилось в разы.

Год назад Menu писал, что Рыйвас продает свою прекрасную квартиру, находящуюся в жилом районе Кассисаба, и приступает к реновации принадлежавшего предкам дома в Нымме, поэтому семья годик-другой собиралась пожить в съемном жилье.

”Не является большой тайной то, что наша семья увеличится, а потому мы нуждаемся в большем пространстве. Это скорее долгосрочный план — когда-то обустроить дом предков, и чтобы приступить к реновации нужно отказаться от нынешнего места жительства”, — пояснял Рыйвас в передаче Vikerraadio.

Рыйвас шутил по поводу того, что многие медиа писали про его часть дома и публиковали фотографии, оказав по факту помощь в продаже квартиры. ”В некотором смысле жалко отказываться от этого жилья, но с зарплатой эстонского премьер-министра невозможно себе позволить несколько мест жительства”, — говорил Рыйвас в то время.