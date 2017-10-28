Таави Рыйвас отправляется на неделю в Арабские Эмираты

Депутат Таави Рыйвас отправляется на неделю в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы принять участие в экономическом форуме.
Форум Global Business Forum Africa в Дубаи пройдет с 30 октября по 5 ноября.
С какой целью едут на африканский форум представители Эстонии, пока неясно.
Употребление алкогольных напитков в Дубае запрещено, а женщины должны носить длинные одежды.
Напомним, что последний деловой визит Рыйваса в Малайзию закончился обвинениями в домогательствах и отставкой с поста вице-спикера Рийгикогу.
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