28.10.2017, 18:15

Таави Рыйвас отправляется на неделю в Арабские Эмираты

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rus.delfi.ee
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Таави Рыйвас отправляется на неделю в Арабские Эмираты
Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Таави Рыйвас отправляется на неделю в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы принять участие в экономическом форуме.

Форум Global Business Forum Africa в Дубаи пройдет с 30 октября по 5 ноября.

С какой целью едут на африканский форум представители Эстонии, пока неясно.

Употребление алкогольных напитков в Дубае запрещено, а женщины должны носить длинные одежды.

Напомним, что последний деловой визит Рыйваса в Малайзию закончился обвинениями в домогательствах и отставкой с поста вице-спикера Рийгикогу.

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