Таави Рыйвас хочет в Европарламент, но реформисты предпочитают ему других фаворитов

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас поставил себе цель — попасть в Европейский Парламент. На выборах в Европарлалемнт открытые списки, поэтому хорошее количество голосов гарантирует место. Но чем выше позиция кандидата, тем у него больше шансов.

Члены Партии Реформ проголосовали, кого они хотят видеть в списке кандидатов в евродепутаты. На первом месте оказался Сийм Каллас, за ним идет Урмас Паэт, Ханно Певкур и Марис Лаури. А Рыйвас остался на пятом месте.

Тем не менее, члены партии голосовали за то, каких 9 человек они хотят видеть в списке, а не за то, как он будет выглядеть. В следующую среду список обсудит правление Партии реформ и опубликует его после утверждения.

Рыйвас же сообщил, что список уже готов и на первом месте стоит Андрус Ансип, а за ним идет сам Рыйвас, третьим указан Паэт. Этот список и был отправлен реформистам на голосование.