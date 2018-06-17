17.06.2018, 15:50

Таави Рыйвас — Евгению Осиновскому: вызов принят!

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rus.delfi.ee
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Taavi Rõivas ja Jevgeni Ossinovski
Taavi Rõivas ja Jevgeni OssinovskiFoto: erakogu

Член Партии реформ Таави Рыйвас приветствует намерение лидера соцдемов Евгения Осиновского на будущих выборах в Рийгикогу выставить свою кандидатуру в том же избирательном округе, что и он сам.

”Лучшая за сегодня новость пришла из свежего LPЕвгений Осиновский выставит свою кандидатуру в Центральном районе Таллинна, Ласнамяэ и Пирита. Вызов принят (Challenge accepted)”, — написал в социальной сети Twitter Рыйвас, там образом выразив свою готовность вступить в схватку с Осиновским на выборах в парламент, которые пройдут 3 марта 2019 года.

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