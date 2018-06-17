Таави Рыйвас — Евгению Осиновскому: вызов принят!

Taavi Rõivas ja Jevgeni Ossinovski Foto: erakogu

Член Партии реформ Таави Рыйвас приветствует намерение лидера соцдемов Евгения Осиновского на будущих выборах в Рийгикогу выставить свою кандидатуру в том же избирательном округе, что и он сам.