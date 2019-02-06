Таави Рыйвас: "Ээсти 200" — копия Свободной партии, а коалиция Центристской партии с EKRE — катастрофа для всей Эстонии

Согласно опросам, русскоязычные избиратели предпочитают Центристскую партию, но в коалиции хотят видеть центристов с реформистами. Таави Рыйвас данную идею не разделяет. Он боится, что Центристская партия и премьер-министр Юри Ратас, чтобы удержаться у власти, будут готовы создать коалицию с EKRE.

При этом он опроверг информацию, что мол внутри партии поступил указ перестать хаять центристов, так как реформисты готовятся к формированию правительства с ними.

"Для того, чтобы правительство смогло существовать, и народ его поддерживал, нельзя игнорировать мнение народа. Я полностью уверен, что есть комбинации, о которых избиратели сразу скажут, что так не пойдет", — считает Рыйвас. По его словам, в 2015 году такой комбинацией были центристы и реформисты, сейчас реформисты с EKRE и, возможно, центристы с EKRE.

"Партия реформ с EKRE — проблема для наших избирателей. Центристская партия с EKRE — катастрофа для всей Эстонии", — заявил Рыйвас.