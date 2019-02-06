06.02.2019, 07:25

Таави Рыйвас: "Ээсти 200" — копия Свободной партии, а коалиция Центристской партии с EKRE — катастрофа для всей Эстонии

 (52)
Раймо Поом
Раймо Поом
EST 21
Taavi Rõivas
Taavi RõivasFoto: Ilmar Saabas

По словам бывшего премьер-министра Таави Рыйваса (Партия реформ), пытающаяся попасть в Рийгикогу "Ээсти 200" является ничем иным, как копией Свободной партии. Об этом и возможных исходов выборов в Рийгикогу Рыйвас рассказал в интервью Eesti Päevaleht.

Согласно опросам, русскоязычные избиратели предпочитают Центристскую партию, но в коалиции хотят видеть центристов с реформистами. Таави Рыйвас данную идею не разделяет. Он боится, что Центристская партия и премьер-министр Юри Ратас, чтобы удержаться у власти, будут готовы создать коалицию с EKRE.

При этом он опроверг информацию, что мол внутри партии поступил указ перестать хаять центристов, так как реформисты готовятся к формированию правительства с ними.

"Для того, чтобы правительство смогло существовать, и народ его поддерживал, нельзя игнорировать мнение народа. Я полностью уверен, что есть комбинации, о которых избиратели сразу скажут, что так не пойдет", — считает Рыйвас. По его словам, в 2015 году такой комбинацией были центристы и реформисты, сейчас реформисты с EKRE и, возможно, центристы с EKRE.

"Партия реформ с EKRE — проблема для наших избирателей. Центристская партия с EKRE — катастрофа для всей Эстонии", — заявил Рыйвас.

"Конечно же, многое зависит от того, как сильно после выборов в Центристской партии будет доминировать так называемое русское крыло", — добавил Рыйвас и отметил, что Михаил Кылварт может получить на выборах даже больше голосов, чем председатель партии Юри Ратас.

"Естественно, результат Центристкой партии зависит и от Яны Тоом. Если Тоом получит в Ида-Вирумаа хороший результат, то это позволит ей что-то требовать. Для меня это один из аргументов, который делает сотрудничество с Центристской партией намного сложнее", — отметил он.

Сам экс-премьер поддерживает коалицию из трех партий, потому что в таком случае правительству удается больше всего сделать. Он считает, что реально возможных комбинаций после выборов будет три или четыре.

"Ээсти 200" Рыйвас назвал идентичной копией Свободной партии: "Даже часть людей одни и те же. Также совпадает и то, что обе партии образовались из недовольного крыла Isamaa. Как я вижу, все повторится один в один".

Читайте также: