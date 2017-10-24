Таави Пукк: самое горькое поражение на местных выборах приняли реформисты

Старейшина Кесклинна Таави Пукк написал в своем мнении в Eesti Päevaleht, что считает главным проигравшим на муниципальных выборах Партию реформ, которая, ко всему прочему, отрицанием возможности переговоров с центристами не дает себе шанса выйти из оппозиции.

”Поведение после выборов показывает, что ведущие политики Партии реформ начинают примиряться с тем фактом, что их возвращение к власти не так уж и просто и близко, как они надеялись. Кроме того, белки неправильно просчитали стратегию кампании в столице, что делает их главным проигравшим на местных выборах”, — считает центрист.

”В поствыборной ситуации чувствуется разочарование Партии реформ и смирение с нахождением в оппозиции как в государстве, так и в столице. Декларационное заявление Михала об исключении возможности сотрудничества и даже первичных консультаций с Центристской партией вновь оставляет избирателя Партии реформ в стороне от управления городом”, — написал Пукк.