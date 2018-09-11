Таави Аас: жаль, что соцдемы против повышения зарплат водителям автобусов и трамваев

Аас отметил, что тянуть с повышением зарплат неразумно, потому что оплата растет на рынке труда повсеместно да еще на это накладывается нехватка рабочей силы. Если АО"Таллинский городской транспорт" своим водителям зарплату не повысит, могут возникнуть сложности в функционировании общественного транспорта столицы. Тем более, что трехпроцентное повышение зарплат предусмотрено коллективным договором.

Мэр подчеркнул, что мы не можем рисковать потерей квалифицированных работников. А ведь, кроме подвижного состава, мы должны обеспечить кадрами и обслуживающий персонал, без которого ни трамваи, ни троллейбусы, ни автобусы на линии не выйдут.

Социал-демократическая фракция в Таллинском городском собрании считает необходимым подождать с повышением зарплат до конца года и полагает, что их рост должен быть не столь значительным.

Аас убежден, что менее, чем трехпроцентный рост, не окажет должного воздействия, и надеется, что удастся убедить социал-демократов, которые обычно чтят выработанные совместно с профсоюзами условия коллективных договоров, голосовать за дополнительный бюджет.

"Думаю, — сказал Аас, — что они пойдут на диалог".

АО "Таллинский городской транспорт" намеревается повысить зарплаты водителей на 3 процента с 1 октября и на 6 процентов с 1 января.