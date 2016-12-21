Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас направил соболезнование мэру Берлина Михаэлю Мюллеру в связи с террористической атакой на рождественском рынке, приведшей к гибели и ранениям многих людей, сообщает Раэпресс.

"Глубокая скорбь овладела нами, когда мы узнали о происшедшей в Берлине террористической атаке, — написал Таави Аас своему берлинскому коллеге. — Мы единодушно осуждаем это трусливое и бесчеловечное нападение".

Таави Аас выразил соболезнование семьям и близким погибших: "Таллиннцы разделяют ту боль. которую испытывают сейчас жители Берлина".

В столице Германии в понедельник в толпу народа на рождественской ярмарке врезался грузовик. В результате чего погибли как минимум 12 и получили повреждения еще 48 человек, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.