Таави Аас встретился с президентом Комитета регионов Европы

Taavi Aas Foto: Hendrik Osula

Сегодня исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас встретился с находящимся в Эстонии с визитом президентом Комитета регионов Европы Маркку Марккула. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки намеченного на лето в Таллинне заседания Комитета по окружающей среде, климатическим изменениям и энергетике Комитета регионов Европы, сообщает Раэпресс.