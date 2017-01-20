Taavi AasFoto: Hendrik Osula
Сегодня исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас встретился с находящимся в Эстонии с визитом президентом Комитета регионов Европы Маркку Марккула. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки намеченного на лето в Таллинне заседания Комитета по окружающей среде, климатическим изменениям и энергетике Комитета регионов Европы, сообщает Раэпресс.
Рассматривались также вопросы, связанные с намерением Таллинна баллотироваться на титул Зеленой столицы Европы 2019 года.
Заседание комиссии, которое состоится с 3 по 5 июля, совпадает по времени с периодом председательства Эстонии в ЕС и станет одним из первых связанных с председательством мероприятий. Ожидается участие в заседании примерно полутора сотен специалистов.