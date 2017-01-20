Рассматривались также вопросы, связанные с намерением Таллинна баллотироваться на титул Зеленой столицы Европы 2019 года.

Заседание комиссии, которое состоится с 3 по 5 июля, совпадает по времени с периодом председательства Эстонии в ЕС и станет одним из первых связанных с председательством мероприятий. Ожидается участие в заседании примерно полутора сотен специалистов.

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