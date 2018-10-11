Таави Аас встретился с и.о. губернатора Петербурга и подарил ему "окно в Европу"

Как отметил Таави Аас, поскольку отношения между странами порой складываются непросто, следует продолжать работу над развитием отношений между городами. В частности, мэр Таллинна обозначил возможности сотрудничества с Санкт-Петербургом в сфере туризма и совместное проведение парусной регаты Tall Ship Races.

Александр Беглов отметил, что с Таллинном его связывают приятные воспоминания о студенческих годах, но он с интересом наблюдает за преобразованием эстонской столицы. На данным момент и.о. губернатора Санкт-Петербурга считает важным поддержание и развитие сотрудничества между городами в разных сферах.

Александр Беглов приступил к исполнению обязанностей губернатора чуть больше недели назад, встреча с таллиннской делегацией стала для него первой международной встречей в новой должности. Он рассказал о возможностях развития сотрудничества двух городов в сферах здравоохранения, транспорта, работы с молодежью и спорта.

”Встреча прошла в дружеской атмосфере, — отметил мэр Таллинна Таави Аас. — Надеемся, что удастся встретиться и в следующем году во время ”Петербургских встреч” в Таллинне”.

Исполняющий обязанности губернатора преподнес в подарок Таави Аасу чайный сервиз Императорского фарфорового завода с изображением видов Санкт-Петербурга. Аас в свою очередь подарил Беглову витраж художника Андрея Лобанова. ”В шутку можно сказать, что этот витраж — окно в Европу”, — сказал Аас.