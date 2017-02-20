Таави Аас возглавил избирательный список центристов в Мустамяэ

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас возглавит на предстоящих местных выборах избирательный список Центристской партии в Мустамяэ. Такое решение приняли сегодня члены Совета Таллинна. Таави Аас будет впервые баллотироваться в этой части города, значится в пресс-релизе.

По словам Таави Ааса, возглавить избирательный список Центристской партии в Мустамяэ является для него большим вызовом, учитывая, что в этом столичном районе находятся важнейшие общественные заведения, например, Таллиннский Технический Университет. Также в Мустамяэ сложилась своя община и установившаяся среда.

По словам Ааса, который до этого баллотировался в Пирита, в этом году город, в сотрудничестве с частным сектором, планирует строительство сразу нескольких крупных объектов в Мустамяэ. ”Мы планируем построить общественную баню и бассейн в Мустамяэ по адресу Академия теэ 30. Этих решений жители района ждали долгие годы. Кроме того, будет построена новая клиника, оздоровительный центр, а также продолжится строительство церкви. На эти цели город выделит в этом году 1,3 млн евро. Также начнётся реконструкция культурного центра Кая, на эти цели планируется выделить из бюджета около 500 000 евро” — отметил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

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Как сказал Аас, в рамках программы ”Позитивный Таллинн” он планирует встречаться с жителями Мустамяэ, чтобы определить список тем, которые требуют быстрого реагирования. Например, ремонт внутриквартальных дорог, обустройство парков, работа с квартирными товариществами.

”В прошлом году самым запоминающимся событием в Мустамяэ для меня была установка цветника на бульваре Сыпрусе протяженностью в 3 километра, который и в этом году порадует нас своей красотой. Он бы мог спокойно побороться за место в книге рекордов Гиннесса” — отметил Таави Аас.