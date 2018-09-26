26.09.2018, 17:35

Таави Аас: в Таллинне упор нужно делать на качество городского пространства

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rus.delfi.ee
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Taavi Aas Gonsiori tänava remonti kontrollimas
Taavi Aas Gonsiori tänava remonti kontrollimasFoto: Jaanus Lensment

Более двухсот участников - от бизнесменов и чиновников до представителей третьего сектора собрал первый семинар по программе развития Таллинна "2021+".

Тон ему задало выступление мэра столицы Таави Ааса, призвавшего к дискуссии о путях увеличения конкурентоспособности Таллинна как приятного и удобного места проживания, привлекательного для инвестиций и туристов. Именно качество городской среды, по мнению мэры, является путем к достижению этого, сообщает Раэпресс.

Руководитель "Праксиса" Тармо Юристо, перефразируя изречение Аристотеля о том, что человек — это политическое животное, подчеркнул, что в ХХI веке человек стал городским животным, ибо более половины населения планеты уже сейчас живет в городах, и именно город, а не государство, он чаще всего выбирает для проживания.

Руководитель стратегического подразделения столицы Тоомас Хайдак призвал, в первую очередь, определиться с амбициями — в чем мы хотим быть лучшими в мире? Прежде всего, надо развивать свои преимущества. а потом уже перенимать все лучшее, что есть у других. И еще надо обеспечить активное участие в разработке стратегической программы как можно большего числа жителей.

В ходе дискуссии пришли к тому, что, развивая городское пространство, надо исходить из человека, его желаний и потребностей, а не ставить во главу угла автомобиль. При застройке надо иметь целью смешанную, когда не строят в одном квартале только коммерческие площади, в другом — исключительно дешевые жилые коробки. Смелее надо экспериментировать, апробировать различные решения, чтобы избежать катастрофических ошибок. .
Жители Таллинна получат возможность высказать свое мнение для формирования программы развития в разного рода мастер-классах, уже открыта также электронная среда.

Tallinn Hockey weekend
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