Таави Аас: Таллинн как член Кооперативного банка заслуживает всяческого доверия

"Решение Финансовой инспекции прекратить рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на деятельность Кооперативного банка Эстонии под предлогом недостаточной надежности Таллинна как одного из его основателей, совершенно не понятно на фоне высокого доверия со стороны международных рейтинговых агентств", - заявил исполняющий обязанности мэра нашей столицы Таави Аас.

"И Fitch, и Moody's только совсем недавно повысили рейтинг Таллинна, в частности Moody's — до уровня А2, — подчеркнул Аас. — Агентства ценят низкий уровень кредитных рисков столицы, в то время, как, к примеру, государственное предприятие Estonenergo они отнесли к категории более высокой степени риска — средней. Только-только, в начале апреля, международные наблюдатели установили наличие у Таллинна достаточных ликвидационных буферов, низкую кредитную нагрузку и успешное снижение затрат".

"Таллинн как один из пайщиков Кооперативного банка Эстонии имеет прочную финансовую основу, впрочем, как и другие пайщики. Так, Таллинну кредиты предоставляются на льготных условиях, и это говорит о многом. В частности о том, что аргументы Финансовой инспекции больше политические, чем финансовые. Они хотят получить материалы об Эдгаре Сависааре, но Эдгар Сависаар сегодня никоим образом не связан с управлением городом. А поскольку он от должности отстранен, то вопрос об информации о нем неуместен".

Аас убежден, что Кооперативный банк необходим, потому что очень многие в Эстонии не удовлетворены рынком финансовых услуг и считают его слишком концентрированным. А банк, находящийся в руках местных собственников, преследующий и социальные цели, мог бы стать подспорьем в реализации многих хороших инициатив. А еще, подчеркнул он, в кризисных ситуациях банки предпочитают домашнюю атмосферу, но ни для одного из ныне действующих банков Эстония родным домом не является.