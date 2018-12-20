Таави Аас рассказал об идее ввести в Таллинне налог на автомобильные пробки

На вопрос о том, почему количество пользующихся общественным транспортом людей годами держится на одном уровне и не увеличивается, Аас ответил, что, скорее всего, причина кроется в недостаточном удобстве. ”Хороший вопрос! Для роста есть только один путь — сделать общественный транспорт Таллинна еще более удобным, — сказал мэр. — Проведенное нами исследование показало, что основной проблемой общественного транспорта является скорость. И с точки зрения скорости есть только один выход: полосы общественного транспорта, как на улице Гонcиори, чтобы по утрам общественный транспорт не стоял, а свободно двигался. Гонcиори этим целям служила и их выполнила. Сам я тоже проверил, сколько уходит времени: из Ласнамяэ до центра города я добрался за восемь минут”.

Аас признает, что сейчас полос общественного транспорта мало, и нужно больше. Нуждается в решении и вопрос проекта главной улицы, по поводу которого архитекторам и городу пока не удалось прийти к единому мнению.

Аас отмечает, что количество автомобилей все увеличивается, и это проблема. ”Перемены произойдут, когда будет готова небольшая кольцевая дорога (участок, объединяющий Вильяндиское и Тартуское шоссе за озером Юлемисте — прим.ред.). Более 30-40% движения в центре города составляет транзит, и ему должна быть альтернатива. Сейчас альтернатива — Ярвевана теэ, но оно, к сожалению, стало мало. Перекресток Ярвевана и Тарту мнт тоже скоро станет проблемой, ведь его пропускная способность когда-то исчерпает себя. Единственный вариант — маленькая окружная дорога, разработка предварительного проекта которой уже началась”.