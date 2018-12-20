20.12.2018, 13:15

Таави Аас рассказал об идее ввести в Таллинне налог на автомобильные пробки

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rus.delfi.ee
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Таави Аас рассказал об идее ввести в Таллинне налог на автомобильные пробки
Taavi Aas ütleb, et tema söandaks ummikumaksu katsetada küll.Ilmar Saabas

Мэр Таллинна Таави Аас в интервью Eesti Päevaleht сказал, что въезд автомобилей в город в час пик можно было бы облагать налогом. Также можно было бы внедрить налог за въезд в центр города.

На вопрос о том, почему количество пользующихся общественным транспортом людей годами держится на одном уровне и не увеличивается, Аас ответил, что, скорее всего, причина кроется в недостаточном удобстве. ”Хороший вопрос! Для роста есть только один путь — сделать общественный транспорт Таллинна еще более удобным, — сказал мэр. — Проведенное нами исследование показало, что основной проблемой общественного транспорта является скорость. И с точки зрения скорости есть только один выход: полосы общественного транспорта, как на улице Гонcиори, чтобы по утрам общественный транспорт не стоял, а свободно двигался. Гонcиори этим целям служила и их выполнила. Сам я тоже проверил, сколько уходит времени: из Ласнамяэ до центра города я добрался за восемь минут”.

Аас признает, что сейчас полос общественного транспорта мало, и нужно больше. Нуждается в решении и вопрос проекта главной улицы, по поводу которого архитекторам и городу пока не удалось прийти к единому мнению.

Аас отмечает, что количество автомобилей все увеличивается, и это проблема. ”Перемены произойдут, когда будет готова небольшая кольцевая дорога (участок, объединяющий Вильяндиское и Тартуское шоссе за озером Юлемисте — прим.ред.). Более 30-40% движения в центре города составляет транзит, и ему должна быть альтернатива. Сейчас альтернатива — Ярвевана теэ, но оно, к сожалению, стало мало. Перекресток Ярвевана и Тарту мнт тоже скоро станет проблемой, ведь его пропускная способность когда-то исчерпает себя. Единственный вариант — маленькая окружная дорога, разработка предварительного проекта которой уже началась”.

”Что касается налога на автомобили (вернее, налога на пробки, как уточняет Аас позже), то в него я тоже верю. Но это не должно быть так, что все, у кого есть автомобили, платят. Это должно происходить иначе. По моему представлению, налог мог бы состоять из двух этапов. Во-первых, налог за въезд в город, который мог бы взиматься только в час пик, а в остальное время, возможно, и вообще не взимался бы. Вторая часть налога — плата за въезд в центр города. Эта должно сработать и рассеять движение. Если призвать на помощь налоги, то можно решить много проблем. И, действительно, центр города. Если облагать въезжающих налогом на пробки, то люди будут приезжать сюда, действительно, лишь в случае необходимости, а не просто транзитом. Но для этого мы должны предложить транзитному движению альтернативу".

По словам Ааса, внедрение налога на пробки упирается в политические интересы. ”Я бы серьезно взвесил такую возможность”, — сказал он. На вопрос о том, с кого Таллинн берет пример в транспортных вопросах, Аас ответил: ”Таллинн не смотрит ни на кого. Наоборот, другие смотрят на Таллинн!”

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