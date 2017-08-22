Таави Аас: Райво Aэг начал свою предвыборную кампанию с нарушения закона

Перекрыв лентами пешеходную часть перед зданием Таллиннской городской управы, кандидат на пост мэра Таллинна от партии Союза Отечества и Res Publica (IRL) Райво Аэг начал предвыборную кампанию с нарушения закона, считает и.о. мэра Таави Аас, говорится в пресс-релизе Центристской партии.

”Следование предписаниям общественного порядка является простым уважением норм общественной жизни. Пешеходная дорожка предназначена для свободного пользования, и я призываю учитывать это при проведении политических акций, — сказал Аас. — Каждый имеет право на самовыражение, однако не нужно создавать пешеходам препятствия произвольным размещением оградительных лент”.

Как отметил Aас, также вызывает сожаление тот факт, что партия IRL вместе с Райво Аэгом в ходе политической акции распространяет клевету и оскорбления в адрес городских служащих.

”Человек, который огульно и необоснованно дискредитирует городских работников, не подходит на пост руководителя и вдохновителя организации, — сказал Аас. — Во время Aэга в КaПо работали и шпионы, и коррупционеры, Дрессeны и Пыдеры, поэтому я думаю, что не стоит бросаться словами”.

Таави Аас заявил, что ждет от конкурентов ясности в основных идеях. Политики IRL то критикуют бесплатный общественный транспорт, то борются за его расширение. ”Бесплатный общественный транспорт является для нашего города историей успеха, с ним связан прирост населения города. Кроме того, бесплатный проезд мотивирует чаще пользоваться общественным транспортом. О его ликвидации не может быть и речи”.

Кальюлайд: выборы — это время содержательных дискуссий, а не время любительских представлений!

По словам члена правления Центристской партии Раймонда Кальюлайда, кандидат на пост столичного мэра Райво Аэг сейчас пытается повторить успешную предвыборную кампанию своего предшественника Ээрика-Нийлеса Кросса, но как это часто бывает, ремейк редко когда становится лучше оригинала, сказано в пресс-релизе парламентской фракции Центристской партии.

”Уверен, что большинство таллиннцев предпочли бы услышать содержательные дебаты на тему будущего нашей столицы, чем наблюдать за плохой игрой плохого актера, который пытается ”выехать” за счет хороших спецэффектов. Жителей интересует, что станет с бесплатным общественным транспортом, с прибавкой к пенсии и получат ли горожане велосипедные дорожки или нет. Дебатов на эти темы хотят все, и мы в том числе. Например, кандидат на пост мэра от Центристской партии Таави Аас — хороший управленец, имеющий огромный опыт руководства городом, который не понаслышке знает, что необходимо сделать, чтобы жизнь в городе стала еще лучше. И шоу — это последнее, что нужно гостям и жителям Таллинна!” — сказал Кальюлайд.

Политик добавил также, что нелепые кампании, в большинстве случаев, не приносили большого успеха. ”Таллинн — это крупнейшее самоуправление в Эстонии, годовой бюджет которого превышает 700 миллионов евро. Кандидат на пост столичного градоначальника должен доказать и показать, что он сможет справиться с задачами, которые непосредственно повлияют на жизни людей. Если вспомнить, то на прошлых местных выборах, помимо вышеупомянутого Кросса, шоу возле мэрии попытался устроить еще один реформист — Валдо Рандпере, но и он с треском провалился. Не нужно даже к гадалке ходить, чтобы понять, что в скором времени мы увидим такой же провал Аэга. Ждать осталось недолго”, — сказал Кальюлайд.