Таави Аас: приход к власти Михала приведет к ликвидации бесплатного общественного транспорта

По словам Таави Ааса, главной целью реформистов является любой ценой заполучить власть в столице и тут же приступить к процессу по отмене бесплатного общественного транспорта и других благ, уже сделанных в столице, передает Раэпресс.

"Реформисты всегда выступали против бесплатного общественного транспорта и поэтому, если им удастся взять власть в Таллинне в свои руки, это будет первое, что они ликвидируют", — сказал Таави Аас, комментируя назначение реформиста Кристена Михала кандидатом на пост мэра Таллинна.

"Они прикрываются тем, что бесплатным бывает лишь сыр в мышеловке и поэтому они хотят вернуть билеты на проезд в общественном транспорте", — добавил Аас.

Кандитат на пост столичного градоначальника от Центристской партии Таави Аас отметил также, что представленные реформистам идеи, мягко говоря, не нацелены на большой прорыв и скорее вводят в заблуждение население, чем предлагают реальные шаги по развитию столицы.

"Михал обещает скидки на посещение культурных мероприятий для столичных пенсионеров, но для них уже сейчас большая часть мероприятий бесплатна. Михал обещает сохранить прибавку к пенсии, но центристы не только сохранят, но и повысят выплачиваемую пенсионерам сумму", — объяснил Аас то, как реформисты умело манипулируют словами, заменяя одно понятие на другое.

Аас напомнил также, что Михал и его ближайшие сторонники стояли за принятым в 2009 году решением, согласно которому была сокращена сумма поступаемого в столичную казну налога и доходы города сильно уменьшились.

"На эти деньги, которые город недополучил благодаря реформистам, мы могли бы построить десятки километров городских дорог", — сказал Аас, отметив, что когда Михал был министром эстонская экономика выросла на 1% в год, но зато всем запомнился коррупционный скандал в Таллиннском порту.

Аас отметил также, что вряд ли горожане захотят видеть такую же политику топтания на одном месте, которую реформисты вели в государстве.

"Единственный шанс для Михала — это целенаправленно натравливать общины друг против друга и он это может это делать, не боясь потерять поддержку русскоязычного населения, ведь их они и так не поддерживают. Но хочется надеяться, что у реформистов есть чувство ответственности и это не гстанется их единственной целью", — сказал Аас.