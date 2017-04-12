Таави Аас: повышение уровня кредитного рейтинга Таллинна — большое признание

"Для нас — большое признание, что международное рейтинговое агентство "Мудис" недавно повысило долгосрочный кредитный рейтинг Таллинна с уровня А3 до уровня А2", — заявил исполняющий обязанности мэра города Таави Аас.

Уровень А2 означает низкий уровень кредитных рисков, что свидетельствует о хорошей работе городской финансовой службы и прочном финансовом положении столицы, подчеркнул Аас. Агентство сообщило, что основанием для повышения рейтинга стало постоянное улучшение бюджетного положения и увеличившийся сверх ожидаемого финансовый результат деятельности.

Однако Аас предупредил, что в ближайшее время уровень задолженности несколько возрастет, потому что нет смысла замораживать для проведения различных работ слишком большие свободные средства.

Нынешняя оценка практически совпадает с той, которую в конце прошлого года дало другое рейтинговое агентство — "Фитч, установившее, что экономические перспективы Таллинна стабильно положительны.