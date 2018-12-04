Таави Аас — первый номер Центристской партии в Мустамяэ и Нымме

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас заявил, что Таави Аас показал себя в деле в должности мэра Таллинна и заслужил доверие горожан на местных выборах. "Таллинн много строит и многое начинает. Различные опросы населения показывают, что таллинцы ценят руководство города и направление развития столицы. В этом большая заслуга Таави Ааса и его продолжительной работы во благо столицы. Жители Таллинна десятилетиями поддерживают Центристкую партию. Верю, что такую же прочную поддержку получит Аас и его команда на выборах в Рийгикогу", — сказал Ратас.

Таави Аас поблагодарил партию за доверие и выразил надежду на то, что при поддержке жителей Мустамяэ и Нымме получит хороший результат. "Мы находимся в ситуации, в которой власти Таллинна и руководство страной действуют сообща, — сказал Таави Аас и добавил, что завершение противостояния города и Тоомпеа благоприятно сказалось на жизни горожан и всего города. — Важно, чтобы сотрудничество продолжалось и в будущем, от этого в выигрыше будут и Таллинн, и вся Эстония".