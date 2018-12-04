04.12.2018, 20:10

Таави Аас — первый номер Центристской партии в Мустамяэ и Нымме

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rus.delfi.ee
EST
Taavi Aas
Taavi AasFoto: Tiit Blaat

На парламентских выборах, которые пройдут в марте будущего года, первым номером в районах Мустамяэ и Нымме выдвигается Таави Аас. В третьем избирательном округе также выставлены кандидатуры депутата парламента Тийта Терика, старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса и директора Центра русской культуры Эдуарда Томана.

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас заявил, что Таави Аас показал себя в деле в должности мэра Таллинна и заслужил доверие горожан на местных выборах. "Таллинн много строит и многое начинает. Различные опросы населения показывают, что таллинцы ценят руководство города и направление развития столицы. В этом большая заслуга Таави Ааса и его продолжительной работы во благо столицы. Жители Таллинна десятилетиями поддерживают Центристкую партию. Верю, что такую же прочную поддержку получит Аас и его команда на выборах в Рийгикогу", — сказал Ратас.

Таави Аас поблагодарил партию за доверие и выразил надежду на то, что при поддержке жителей Мустамяэ и Нымме получит хороший результат. "Мы находимся в ситуации, в которой власти Таллинна и руководство страной действуют сообща, — сказал Таави Аас и добавил, что завершение противостояния города и Тоомпеа благоприятно сказалось на жизни горожан и всего города. — Важно, чтобы сотрудничество продолжалось и в будущем, от этого в выигрыше будут и Таллинн, и вся Эстония".

"Достичь скандинавского уровня жизни — тех же показателей здоровья, того же уровня отношений, таковы цели нашей команды", — добавил Аас, отметив, что в Эстонии нужно создать общество с сильным средним классом, общество, которое видит и замечает каждого.

"Мы ценим экономический рост, но столь же важна для нас окружающая среда. Следует продвигать предпринимательство, но важно и благополучие старшего поколения. Нам дорого эстонское самосознание, но это не должно выражаться в ущерб благополучия других народов, населяющих Эстонию", — сказал Аас.

В списке Центристской партии выдвинуты кандидатуры членов парламента Игоря Кравченко, Оудекки Лооне, Тийта Терика, вице-мэра Эхи Вырк, старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса, старейшины Нымме Грете Шиллиз, члена Таллиннского горсобрания Мерике Мартинсон, директора Центра русской культуры и члена горсобрания Эдуарда Тоомана и члена Таллиннского горсобрания Хелле Калда.

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