Таави Аас оштрафован на 1000 евро за статью в "Столице"

Комиссия по надзору за финансированием партий сделала мэру Таллинна Таави Аасу предписание: необходимо заплатить штраф более 1 000 евро за статью, опубликованную в городских СМИ.



Комиссия же, по словам самого Ааса, в своих выводах основывается на ложной информации, и поэтому в случае необходимости придется обратиться в суд.

Вчера комиссия послала Аасу предписание. В нем значится, что в мае прошлого года, за пять месяцев до муниципальных выборов в ”Столице” вышла статья. Выдвижение кандидатуры Ааса на пост столичного градоначальника — это рекламный текст, за который Аасу следует вернуть городу 1 011 евро.

Аас: между мэром и редактором есть разница

Аас считает предписание ведомства странным. ”Аналогичную новость со многими совпадающими цитатами опубликовали в этот период и Delfi, и ERR, и другие крупнейшие издания. Что дозволено иным СМИ — должно быть дозволено и городским медиа. В иных медиа опубликованное как журналистский контент не считается рекламой, потому схожая информация в гормедиа не становится рекламой”, — заявил Аас.

"Вывод был сделан председателем комиссии Ардо Оясалу еще за много месяцев до того, как вообще началось изучение этой темы и была запрошена дополнительная информация. Он объявил о том, что меня ждет небо в крупную клетку, задолго до того, как ознакомился с фактами, что свидетельствует о полной необъективности расследования и его политической мотивированности", — заявил Аас.

Мэр указал на нелогичности аргументации комиссии. Так, если КНФП разъясняет, что газеты "Пеалинн" и "Столица" не являются журналистскими изданиями, то как комиссия объяснит, что они являются членами Совета по прессе? Статус члена Совета по прессе означает согласие с совершенно четкими правилами журналистики. "Столица" и "Пеалинн" — финансируемые местным самоуправлением издания, представляющие общественный интерес, исходя из чего они и действуют. Прессы, существующей на средства общества, в Эстонии предостаточно.

Аас считает поразительными упреки комиссии в том, что "Столица" опубликовала сообщение о его баллотировании в мэры города. Совершенно аналогичную новость с совпадающими цитатами опубликовали в это же время портал "Дельфи", Эстонское радио и телевидение и другие крупные издания. То, что разрешено прочей прессе, должно быть разрешено и городской. И если в прочей журналистского содержания публикации не считаются рекламой, они не становятся рекламой и от того, что опубликованы в городском издании.

Мэр отметил, что предписание комиссии исходит из утверждения, что целью новости было оказать влияние на решение избирателей. Но в таком случае, все журналистские издания, опубликовавшие новость о баллотировании Таави Ааса в мэры, использовавшие те же фразы и ту же информацию, совершили попытку воздействия на решения избирателей. Хотя, на самом деле, конечно же, речь идет просто о событии, представляющем интерес для общества.