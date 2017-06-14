Таави Аас: организаторы депортации хотели сломить народ Эстонии, но не смогли

"Целью июньской депортации 1941 года было сломить волю народа Эстонии и его стремление к свободе. Но это организаторам депортации не удалось", — сказал и.о. мэра Таллинна Таави Аас посредством пресс-релиза в связи с исполняющейся сегодня 76-й годовщиной первой массовой депортации жителей Эстонии в советские времена.

Сталинские репрессии, подчеркнул Аас, не смогли подавить волю к восстановлению государственной независимости, и это позволило нам вернуть себе свое государство.

"14 июня 1941 года тысячи людей на многие годы были отправлены в Сибирь и лагеря на основании беспочвенного обвинения в том, что они — враги народа.. Их трагическая судьба напоминает нам о том, как важно обеспечить безопасность собственного государства, как важно, чтобы оно было правовым. И то, и другое само не приходит", — напомнил Аас.

Также он возложил сегодня венок к памятнику участникам Освободительной войны в память о жертвах июньской депортации. В 16 часов вице-мэр Таллинна Калле Кландорф возложит венок жертвам репрессии во время церемонии на кладбище "Лийва".