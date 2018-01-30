Таави Аас: общественному транспорту нужна эволюция, а не революция

Таллиннскому общественному транспорту не нужны революции, однако необходимо улучшить сообщение с новыми центрами и исследовать возможности использования экспресс-линий, считает мэр Таллинна Таави Аас.



Недавно, по его словам, это подтвердило исследование профессора логистики Таллиннского технического университета Даго Антова ”Развитие таллиннского общественного транспорта, оптимизация сообщения. Предложения по увеличению использования системы общественного транспорта в ближайшей перспективе”.

”Профессор пришел к следующему выводу: стремительное, широкомасштабное изменение организации общественного транспорта по всему Таллинну излишне и неразумно. Существует целый ряд востребованных линий, которые успешно действуют, поэтому необходимо их сохранять и развивать, а не реорганизовывать. Поэтому профессор отверг часто встречающееся замечание критиков, будто вся организация устарела. Нет, не устарела, однако это не значит, что ничего не нужно менять”, — полагает политик.

Преимущества автомобилей снижаются

”Можно утверждать, что сообщение, к примеру, между Мустамяэ и центром города очень хорошее, однако, правда заключается в том, что на данный момент на машине передвигаться значительно быстрее”, — пишет Таави Аас в своей статье-мнении.

И все же преимущества автомобилей снижаются, и на то есть три причины. Во-первых, машин становится все больше, что делает движение более медленным. Во-вторых, город развивает полосы для движения общественного транспорта, что позволяет передвигаться на нем быстрее. В-третьих, город меняется в связи со строительством главной улицы города, на которой преимущество будет отдано общественному транспорту.

”И все же исследование помогло акцентировать то, на что мы и раньше обращали внимание: новые застройки требуют изменений — мы должны считаться с тем, что новые рабочие места располагаются в ”Ülemiste City” и Мустамяэском Технопарке”.

По мнению сталичного мэра, определенные маршруты можно улучшить. ”К примеру, в исследовании говорится, что линию №28, которая начинается в Ыйсмяэ, проходит через Мустамяэ и заканчивается на Веэренни, можно было бы продолжить до района Ванасадам, — предлагает Аас. — Необходимо также открывать новые маршруты, к примеру, экспресс-линию из Вяйке-Ыйсмяэ, через Мустамяэ в ”Ülemiste City”. Пришло время реализовать эти предложения”.

Таллиннский общественный транспорт в начале этого года отметил пятилетие с момента перехода к бесплатному проезду. За пять лет оценка удовлетворенности пассажиров возросла, по данным мэрии, с 3,73 до 4,08, это хорошо, однако не позволяет почивать на лаврах.

”Общественный транспорт может иметь успех лишь в случае, если при развитии проекта будут учитываться мнения пассажиров и будут найдены решения, которые сделают передвижение на автобусах, троллейбусах и трамваях более привлекательным, чем на личном транспорте”, — резюмировал мэр.