Таави Аас о Горхолле: город поддерживал идею настенной живописи, а не нарушение закона

Город Таллинн поддерживал идею покрытия стен Горхолла настенной живописью, но при условии, что проект получит соответствующие разрешения, заявил и.о. мэра Таллинна Таави Аас, комментируя запросы различных средств массовой информации, сообщает Раэпресс.

"Город не может быть терпимым к противозаконной деятельности, даже если она продиктована самыми благими намерениями, — сказал Аас. — Когда речь идет о Горхолле, то никакие действия невозможны без согласования с Департаментом охраны памятников старины". Аас пояснил, что сначала выделяются деньги на проект, а уж потом его инициатор обязан заручиться соответствующими разрешениями.

"Мне понравилась идея хотя бы временно прикрыть граффити-мазню на стенах Горхолла более художественным произведением. Мы получили на это и согласие автора проекта здания — Райне Карпа. Но этого, конечно же, недостаточно, даже когда речь идет о временном решении".

По словам и.о. мэра, здание Горхолла от росписи его стен не очень пострадало, да еще, как указал Райне Карп, многие части фасада в ходе ремонта все равно требуют замены.