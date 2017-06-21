Таави Аас: наше единство напрямую отражается на наших рейтингах

Комментируя результаты опубликованных сегодня рейтингов партий, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас отметил, что сплоченность Центристской партии напрямую отражается на популярности политической силы как в столице, так и по всей Эстонии, сообщила пресс-служба партии.

Согласно результатам опроса, проведенного фирмой Kantar Emor, в июне общереспубликанская поддержка Центристской партии составила 25,1 процента, в Таллинне центристов поддерживает 34 процента респондентов. По словам Таави Ааса, в столице Центристская партия является самой популярной, а в целом по стране как центристы, так и оппозиционные реформисты практически сравняли счеты. ”Если наша партия выступает единой силой, и никто не перетягивает одеяло на себя, то и избиратели поддерживают нас. Если мы оставим все споры и разногласия и будем двигаться в одном направлении, то это будет четким сигналом для общественности, что нам можно доверять.” — сказал Таави Аас.

”Я очень рад, что больше всего людей поддерживает нашу партию именно в Таллинне. Известный факт, что критикуя далеко не продвинешься. Доказательство этому — опубликованные результаты опроса, которые свидетельствуют, что люди поддерживают наше желание объединять, строить и создавать, а не призывы оппозиции к закрытию, упразднению и разрушению уже сделанного,” — отметил кандидат на пост мэра Таллинна Таави Аас. Политик также выразил надежду на то, что именно обещание бесплатного питания в детских садах сказалось на предпочтениях избирателей.