Таллинская городская управа по традиции последнее заседание года провела в торжественной обстановке в Ратуше, сообщает Раэпресс.

Исполняющий обязанности мэра города Таави Аас констатировал, что завершающийся год во многом был для столицы необычным. "Это, вероятно, первый в истории Таллинна год, когда столица не имела городского головы.. Во-вторых, коренным образом изменились отношения Вышгорода и Нижнего города. Доказательством тому — присутствие на вчерашнем предновогоднем приеме в Ратуше многих министров и даже, после стольких лет перерыва, премьер-министра".

Говоря о деловых свершениях в истекающем году, Аас отметил улучшение состояния дорог и улиц, реконструкцию. пространства в Старом городе с учетом приоритета пешеходов, апробирование на участке более чем в полкилометра укладки бетонного покрытия проезжей части на Палдиском шоссе, эффективность чего должны показать последующие пять лет эксплуатации. Аас отметил среди достижений строительство Дома учителя, который пополнит 75 квартирами фонд муниципального жилья в 53 дома или 4408 квартир.

Не обошел Аас вниманием и продолжающуюся борьбу за титул Зеленой столицы Европы: создание нового приюта для животных на Пальяссааре, огромное количество цветов и других растений, высаженных в Таллинне за весенне-летний период, упорядочение отношений между предпринимателями в Старом городе и муниципальными властями с целью обеспечения покоя и безопасности жителей и туристов, Особо отмечались такие достижения, как повышение зарплаты работников сферы образования, оказание помощи квартирным товариществам в приведении в порядок своих домов, территорий и решение проблемы парковки автомобилей, ремонт школ и детских садов и пр.

В сфере транспорта к достижениям были отнесены реконструкция трамвайных путей в Копли, продление трамвайного пути до аэропорта, то, что таллинская система продажи билетов на общественный транспорт признана на конкурсе в Лондоне лучшей, в чем немалую роль сыграл проект "Паркуйся и езжай!".

В целом, Таллинская горуправа сочла завершающийся год благоприятным для нашей столицы.