Таави Аас: комиссия, похоже, хочет, чтобы мэр ходил с мешком на голове

”Решение Комиссии по надзору за финансированием партий рассматривать опубликованное в газете ”Столица” за пять месяцев до выборов интервью как запрещенную предвыборную рекламу, невольно вызывает вопрос: уж, не должен ли мэр ходить по городу с мешком на голове?” — заявил Таави Аас.

По оценке комиссии, опубликованная в "Столице" в середине мая новость ”Кандидат определился: мэром Таллинна может стать Таави Аас” представляет собой запрещенную предвыборную рекламу, и комиссия указывает, что речь, возможно, идет о присвоении средств местного самоуправления.

Аас категорически опровергает такое заключение и указывает, в свою очередь, что в комиссии тон задают члены конкурирующих с центристами партий, а потому на объективность и беспристрастность этой комиссии рассчитывать не приходится.

”Во-первых, если текст, опубликованный в мае, т.е. за пять месяцев до выборов, может рассматриваться как предвыборная реклама, то возникает вопрос, а что таковой не является? Я хочу обратить внимание, что официально период активной предвыборной агитации начинается только за 40 дней до выборов. Неужели Таранд и Оясалу действительно полагают, что мэр должен передвигаться по городу с мешком на голове?

Во-вторых, давать интервью — это одна из обязанностей мэра.

В-третьих, в мае интервью в связи с выдвижением моей кандидатуры давались почти всем крупным изданиям. На сделанных в мае снимках любой может подсчитать, сколько камер стояло на Паткульской лестнице. Не было никакой причины отказывать в интервью и ”Столице”. Скорее наоборот, было бы странно, если концентрирующееся на городских новостях и проблемах издание не уделило этому внимания.

В-четвертых, сказанное в том майском интервью в значительной степени совпадает с публикациями в других изданиях. Аналогичные мысли можно было прочитать в газете ”Постимеэс”, на портале ”Дельфи”, услышать в передачах Эстонского телевидения и радио. Если публикация в ”Столице” — это предвыборная реклама, то к ней надо отнести и все опубликованное другими изданиями.

В-пятых, совершенно естественно, что я удостоился большого внимания как в ”Столице”, так и в других изданиях, потому что стал первым кандидатом, представшим на суд общественности, да и общественное мнение, согласно опросам, отдавало мне предпочтение. В мае никто бы не смог спросить, каково мнение кандидата от Союза Отечества и Res Publica, потому что IRL назвал своего кандидата только через три месяца, в августе.

В заключение, я спросил бы, каков моральный облик комиссии, которой руководит многолетний председатель совета Riito Ehitus Ардо Оясалу, со строительной фирмой которого у города было столько проблем?”

Аас подчеркнул, что считает целесообразным распустить Комиссию по надзору за финансированием партий, в которой доминируют политические конкуренты и выброшенный из политики Каарел Таранд, и создать надзорную комиссию, которой были бы присущи и компетентность, и независимость.