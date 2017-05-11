Таави Аас: финансовая надежность Таллинна сомнений не вызывает

Все утверждения о финансовой ненадежности Таллинна ни на чем не основаны, приводит Раэпресс заявление Таави Ааса. По его словам, это подтверждается консолидированным отчетом за минувший хозяйственный год, направленным городской управой столичному "парламенту" на утверждение.

"Выводы, которые можно сделать на основании отчета, полностью совпадают с оценками финансовой надежности, данными Таллинну ведущими международными рейтинговыми агентствами "Мудис" и "Фитч", которые сочли, что финансовое положение Таллинна не просто хорошее, но еще и укрепляется", — заявил и.о. мэра Таллинна Таави Аас.

В отчете дается обзор деятельности 23 официальных учреждений и подведомственных им 250 предприятий, а также 9 коммерческих товариществ с решающим влиянием города, 14 целевых учреждений и одного некоммерческого объединения. В них насчитываются, в общей сложности, почти 19 тысяч работников.

Согласно докладу, на конец 2016 года финансовая позиция консолидированной группы была достаточно прочной. Долговая нагрузка составляла 187 миллионов евро, т.е. 33,9% доходов по основной деятельности.

"Фитч" по итогам года не только сохранило за Таллинном высокую категорию кредитного рейтинга А, но и признало перспективы города стабильно положительными. На конец года объем консолидированного баланса составил 1,48 миллиарда евро, а нетто-имущество — 1,05 миллиарда евро. Доходы от деятельности за минувший год составили 761 миллион евро, а расходы — 726 миллионов евро с превышением доходов над расходами на 36 миллионов евро.

В аудиторском отчете присяжный аудитор написал: "По нашему мнению, консолидированный бухгалтерский отчет во всех основных разделах справедливо отражает консолидированное финансовое состояние консолидированной группы на 31 декабря 2016 г. … в соответствии с добрыми обычаями ведения бухгалтерии в Эстонии".