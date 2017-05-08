Таави Аас: если социал-демократы хотят вместе развивать город, пусть прекратят прогуливать

Комментируя вчерашнее заявление председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского на собрании партии, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас отметил, что если главной целью соцдемов является свержение центристов, то это указывает лишь на отсутствие глобальных идей.

”Каждая политическая сила, если она хочет чего-то достичь, должна сначала подумать над тем, что они могут предложить жителям Таллинна, а не выступать с заявлением о том, против кого они выступают. Это было и есть главное отличие Центристской партии от других”, — ответил Таави Аас на заявление Евгения Осиновского. Аас добавил также, что у центристов в Таллинне сильная команда, которая знает, чего хотят горожане, и знает, в каком направлении необходимо развивать город. Относительно других партий сегодня сложно сказать, есть ли у них люди и подходящие идеи, необходимые для руководства Таллинном.

”Каждый город нуждается в сильной и конструктивной оппозиции, но, к сожалению, сегодня социал-демократы могут предложить в качестве альтернативы нам лишь любителя селфи, который ходит и инспектирует город на наличие мусора в дорогих ботинках, расклеивает партийные наклейки на непригодные машины и хочет перенести здание оперы к морю даже несмотря на то, что последняя против этой сомнительной затеи”, — сказал Аас. ”Управление городом требует несколько большего, чем умение хорошо делать селфи и устраивать пресс-конференции возле каждой выбоины на дороге”, — добавил политик, отметив также, что если соцдемы хотят сделать что-то для города, то пусть сначала перестанут прогуливать заседания Таллиннского городского собрания. ”Если бы все люди ходили на работу так же, как это делают депутаты от Социал-демократической партии, то половину из них пришлось бы уволить за прогулы. На последнее голосование, которое назначили соцдемы, пришло чуть больше половины оппозиционных депутатов”, — сказал Аас.

”Призыв Евгения Осиновского прекратить разыгрывать так называемую русскую карту достоин уважения, и мы поддерживает его в этом. На протяжении долгого времени общество раскалывали и строили барьеры. В этом плане Центристская партия является лучшим примером интеграции, так как у нас городом управляют как русские, так и эстонцы. Все остальные партии лишь говорят о необходимости такого шага, но никаких решительных действий не предпринимают. Поэтому это и остается лишь громким предвыборным лозунгом”, — сказал Таави Аас.

Аас отметил, что с критикой социал-демократов нельзя согласиться, потому что результаты многих опросов показывают, что горожане довольны властью в Таллинне. ”Городская казна в полном порядке, общественный транспорт постоянно обновляется, спортивные объекты строятся или приводятся в порядок, власти заботятся как о пожилых горожанах, так и о молодежи”, — перечислил Аас, отметив, что остальные партии должны меньше думать о том, что бы они хотели разрушить или ликвидировать в столице, будь то Горхолл или Таллиннское телевидение, направив свою энергию в более положительное русло. ”Давайте создавать, а не разрушать!” — добавил Аас.

Евгений Осиновский: предвыборная борьба не должна быть борьбой против своих людей

Напомним, совет уполномоченных Социал-демократической партии в воскресенье собрался в Пайде. Лидер соцдемов Евгений Осиновский, выступая перед однопартийцами заявил, что главная цель социал-демократов на муниципальных выборах — сломить единовластие центристов в Таллинне. По словам политика, этого можно добиться, лишь объединив эстоноязычных и русскоязычных людей в своей программе, а не противопоставляя их перед выборами.

Осиновский считает, что таллиннцы (вне зависимости от их родного языка) хотят обсуждать позитивные предложения по развитию их родного города, а не голосовать друг против друга.

”Печально, что Партия реформ снова пытается перед выборами разжечь межнациональную напряженность. Предложение Кристена Михала — ликвидировать русскую школу в Таллинне — абсолютно некомпетентно с точки зрения политики образования и интеграции. Цель его предложения — не улучшить качество образования, а запугать избирателей, спровоцировать ответную реакцию со стороны Центристской партии. Старая ржавая пушка снова выкачена на поле боя, — сказал Осиновский. — Это не только безответственно раскалывает общество, но и прокладывает путь центристам к абсолютной победе на выборах”.

Лидер соцдемов также указал на схожесть реформистов с народными консерваторами Эстонии. ”Интересно наблюдать, как Хельме и Михал радостно двигаются в одном ритме. Четыре года назад Хельме пообещал в Таллинне прекратить обслуживание на русском языке русскоязычных пожилых дам, Михал теперь обещает закрыть русские школы. Все это не приведет к позитивным изменениям, а лишь к вражде и конфликту”.

”Я очень надеюсь, что таллиннцы в этот раз разберутся, какая реальная цель стоит за этими политическими трюками, и не поддадутся на эти провокации. Предвыборная борьба не должна стать борьбой против своих людей, тем более, против детей”, — заключил Осиновский.

Совет уполномоченных соцдемов решил созвать 11 июня генеральный съезд партии, на котором состоятся выборы председателя, вице-председателей и правления партии.