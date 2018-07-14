Таави Аас: Центристская партия оспорит в суде решение комиссии по "Русскому вопросу"

Мэр Таллинна и член правления Центристской партии Таави Аас заверил, что центристы намерены оспорить решение Комиссии по надзору за финансированием партий (КПНФ), обязывающее политическую силу вернуть в городской бюджет средства, затраченные на производство телеперадачи "Русский вопрос" на ПБК, передает rus.err.ee. Цикл этих передач, вышедших в эфир перед муниципальными выборами, в комиссии посчитали скрытой рекламой центристов.

"Это решение лишь подтверждает то, что данная комиссия не является нейтральной. В одной из передач "Русского вопроса" участвовали Михаил Кылварт (Центристская партия) и Виктория Ладынская (Isamaa). При этом участие Кылварта расценивается как реклама, а вот участие Ладынской — нет. Это еще раз доказывает, что комиссия не нейтральная, а все такие решения следует оспаривать в суде", — заявил Аас в интервью службе новостей "Радио 4".