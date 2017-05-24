Таави Аас: BWM прогнали, городская фирма приведет мусорное хозяйство в порядок

И.о. мэра Таллинна Таави Аас констатировал, что предложившая во время конкурса наилучшие условия фирма Baltic Waste Management (BWM) не справилась со своими обязанностями по вывозу отходов в Нымме, а потому решено отказаться от услуг этой фирмы и исключить ее из числа участников конкурса, сообщает Раэпресс.

"Обязанности, взятые фирмой, — сообщил Аас, — пришлось срочно перенимать муниципальному предприятию по вторичному использованию отходов AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT). Анализ ситуации за последние дни свидетельствует, что она резко пошла на улучшение. Конечно, до идеала еще далеко, но дело движется, и надеюсь, что мы сможем подвести черту под этой проблемой".

В Хааберсти вывозом отходов будет заниматься фирма, занявшая в конкурсе второе место после BWM — Jaaksoni Linnahooldus OÜ, сообщил Аас.