Таави Аас: большинство таллинцев — "за" улицу Рейди

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас ознакомил сегодня журналистов на брифинге в Таллиннском пресс-центре с итогами опроса таллинцев об их отношении к прокладке улицы Рейди. В пользу этого высказалось большинство — 54% опрошенных, сообщает Раэпресс.

Телефонный опрос производился с 28 июня по 4 июля. Опрошены были 800 человек в возрасте старше 15 лет. Из них не поддержали предложенный городской управой вариант улицы или вообще идею ее создания 29%.

Таави Аас обратил особое внимание собравшихся на вопрос: насколько вы знакомы с проектом улицы Рейди? Ответ на него очень тесно увязан с отношением к идее в целом — чем больше и подробнее знаком человек с проектом, тем больше он его поддерживает. Поэтому Аас подчеркнул, что информация о проекте должна стать еще более доступной. "Мы должны шире объяснять жителям, каким видим центр города в ближайшем будущем,- подчеркнул Аас. — Улица Рейди как дорога для транспорта — это ведь только часть задуманного. А задумано создать пульсирующее сердце нашей столицы, слить ее с морем. Мы хотим за четыре последующих года наполовину сократить транзит моторного транспорта через центр, а взамен удвоить там число велосипедистов, на четверть увеличить нагрузку на общественный транспорт. Поэтому и объединяются в единый комплекс улица Рейди и реконструкция Горхолла, преображение улиц Гонсиори, Кундери, большого участка Нарвского шоссе, парка Таммсааре и т.д.".

Аас заявил, что изъятие из этого целостного проекта того или иного куска может привести к краху целого.