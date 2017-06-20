Сыырумаа выступит на выборах со своим списком: "надо действовать эффективно"

Предприниматель и президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа намерен принять участие в осенних выборах в органы местного самуправления в Таллинне со своим списком. В качестве одного из потенциальных имен в списке называется имя предпринимателя Юри Мыйза.

Обнародовать другие имена Сыырумаа не стал, но сказал, что речь идет скорее о специалистах: писателях, художниках, адвокатах, врачах. ”Задача заключается не в том, чтобы собрать массу, главное — деятельный человек”, — сказал бизнесмен Delfi.

Сыырумаа отмечает, что несмотря ни на что, Таллинн все-таких развивается хорошо. ”Несмотря на то, что мэрию называют коррумпированной и прочее, из всех стран постсоветского пространства в Эстонии меньше всего коррупции. Другое дело, что одна партия так долго находится у власти. Это, безусловно, требует перемен. Эффективность тоже надо усилить. Мы — маленькая страна и должны действовать эффективно”, — сказал он.

На вопрос о том, мог бы Сависаар ввиду хороших отношений между ними баллотироваться по спискам Сыырумаа, последний смеется: ”Сависаар — слишком большая фигура для меня!”