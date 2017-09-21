Сыырумаа: все, кто игнорировал русских, сидят в оппозиции. Почему я должен поступать так же?

Крупный бизнесмен и новоиспеченный политик 55-летний Урмас Сыырумаа дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором рассказал о союзе с Сависааром, своей жизненной философии и отношении ко всему бесплатному.

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Вы не намерены становиться мэром, вице-мэром тоже. Зачем вам место в совете?

В моей жизни всегда важную роль играла десятина. Я не хочу участвовать в бизнесе, если зарабатываю более десяти процентов, а от всего, что я зарабатываю, я как минимум десять процентов возвращаю обществу. В шести странах я обеспечил работой 100 000 человек, воздвиг парки, посадил тысячи деревьев, вложил несколько миллионов евро личных денег в спортивные сооружения, построил школы, занимался благотворительностью.

Я просто чувствую в себе необходимость вернуть свой опыт обществу. Я не думаю о власти и не считаю себя политиком. У меня и без власти есть власть.

Заняться политикой меня склоняли 15 лет. Я один из тех, кто поддержал превращение Res Publica в партию и кого Олари Таал пригласил за стол переговоров. Тогда мы дали на развитие партии 5-6 млн крон.

Я никогда ни у кого не просил ничего взамен.

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”Деловой Таллинн” хочет вывести управление городом на новый уровень. Для этого вы заключили союз со старым, то есть с Сависааром…

Сависаар пообещал, что не будет лезть в мэрию, только в совет.

Сависаар принесет много голосов. Прагматичный расчет.

Логично. Несколько десятилетий Таллинн управлялся при помощи голосов русского населения. Все, кто их игнорировал, сидят в оппозиции. Так почему я должен поступать так же?

Даже если выборы будут неудачными, у меня так много работы! Провалившиеся политики скоро выстроятся за дверью в поисках работы.

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Вам не кажется, что сотрудничать надо с теми людьми, которые по крайней мере кажутся честными?

Буквально вчера я смотрел на Youtube видео об организованной Народным фронтом Поющей революции. Если мы взглянем на то, что сделал тогда Сависаар, в сравнении с тем, в чем его сейчас обвиняют — типа утром выдал разрешения на строительство киосков, а вечером получил бесплатный массаж —, то извините…Он мог быть лидером системы, которая и сейчас мне не нравится, но продукты этой системы сейчас управляют Таллинном и правительством, и всем удобно сидеть на этом хвосте.

Что бы вы сказали, если через год кто-то типа Кофкина купил мэрию и открыл бы посреди центра Ротерманни киоски по продаже венских колбасок?

Эти киоски с венскими колбасками — теребление письки! Я занимаюсь в жизни более серьезными вещами. Мне лень даже думать о таких мелочах.

Программы партий кишат бессмысленными мелочами: один обещает привести в порядок освещение на парковке какого-то детского сада, другой — участок дороги. Это банально! Более широким видением в столице не занимается никто.

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В одном из своих интервью вы сказали, что считаете бесплатные вещи пережитком коммунизма-социализма, но недавно хвалили бесплатный транспорт и новую идею Сависаара о бесплатном вывозе мусора.

Тем, кто испытывает трудности, надо помогать и в случае необходимости давать бесплатно. Но мне не надо ничего бесплатно. Кто может — пусть платит.

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За десять лет на школах вы заработали 30 млн прибыли от продаж и 15 млн чистой прибыли. Это более лакомый кусок, чем 10-процентный бизнес.

Да, благодаря тому, что еврибор сейчас 0, а не 5, я действительно заработал там более 10%. Но если евробиор поднимется на несколько процентов, то у меня будет по нулям. Также надо принимать во внимание мое самофинансирование в размере почти 10 млн евро.

Кроме того, школы были построены из качественного материала, что максимально минимизирует необходимость ремонта в течение следующих 30 лет.

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У вас семеро детей. Сколько внуков можно ожидать?

У Чингисхана было четыре сына, а теперь у него 18 млн прямых потомков. Поскольку у меня вдвое больше детей, то через 800 лет потомков Сыырумаа может быть 50-60 млн.

Вы советуете людям больше работать. Как кассир или водитель автобуса может работать больше?

Люди должны больше верить в себя. Не надо ничего бояться. В Эстонии в любой области чисто на трудолюбии можно подняться до мастера. Если к трудолюбию прибавить одаренность, то можно стать мастером и на европейском уровне. А если еще и удачу, то на мировом. Но без трудолюбия талант и удача погоды не сделают.