Сырица: точно неизвестно, когда в Эстонии последний раз рождались четверняшки

По словам руководителя клиники репродуктивной медицины Elite Андрея Сырицы, появление на свет четверняшек — очень редкое явление и чудо природы. Родившиеся в минувшее воскресенье четыре девочки были зачаты естественным путем: в Эстонии уже многие годы в случае искусственного оплодотворения не подсаживают более двух эмбрионов.

”Я действительно не знаю, когда в Эстонии в последний раз рождались четверо близнецов. К сожалению, такие данные отсутствуют. Речь идет о крайне редком случае, поскольку хотя бы чисто теоретически в случае с десятимиллионной популяцией такое случается раз в пять-десять лет”, — сказал Сырица Delfi. Несмотря на отсутствие точной информации, считается, что последний раз такое происходило как минимум 50 лет назад.

В Ида-Таллиннской центральной больнице сказали, что мать и девочки чувствуют себя хорошо. До этого у женщины уже было трое детей.

Хотя эстонские законы и позволяют подсаживать женщине до трех оплодотворенных яйцеклеток, в последние годы более двух не подсаживают. ”Сегодня рождение близнецов не всегда рассматривается как положительное явление, потому что рисков очень много. Даже если закон позволяет, это не значит, что мы должны так делать. Например, в 2007 и 2008 году родилось много тройняшек, и пресса разразилась возгласами радости, но теперь тройню рассматривают, скорее, как медицинскую ошибку”, — сказал Сырица.

Несмотря на то, что в данном случае речь идет о естественном зачатии, за ростом количества близнецов как в Эстонии, так и в мире, по словам Сырицы, стоит искусственное оплодотворение.