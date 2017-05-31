Сыерд: коалиция хочет закрыть дыры в бюджете за счёт семей

Парламент опроверг в первом чтении Партии Реформ, их предложение об изменении закона о подоходном налоге, которые бы восстановили супругам возможности на совместные декларации, значится в пресс-релизе.

Докладчик законопроекта, член финансовой комиссии Айвар Сыерд объяснил, что совместные декларация очень важны для подростков и больших семей, где доход получает только один из членов семьи.

”В конце прошлого года нынешняя коалиция протолкнула изменение которые исключили возможность подачи совместных деклараций. Целью Партии реформ было устранить несправедливость, где за счёт супругов пытались закрыть дыры в госбюджете, ”сказал Сыэрд.

Жаль, что IRL больше не поддерживает семейные ценности. Полное восстановление совместной налоговой декларации на протяжении нескольких недель потребовал новый председатель партии. Тем не менее, Министр финансов Партии IRL не поддерживает возобновление совместных деклараций, ”добавил член реформы парламента.

Сыэрд также опроверг утверждение о том, что законопроект не является техническим или по существу применим.

„Единственная причина, почему коалиция не поддерживает законопроект — это денежный расход госбюджета. Доход, который не возвращается семьям, это примерно тоже самое, что налог на сладкое,” сказал бывший финансовый министр.

В 2015 году подали на совместную декларацию подали 78 700 пары, то есть четверть от всех декларирующих.