06.12.2018, 11:02

Сяргава предлагает создать внесудебную комиссию по решению споров в КТ


rus.delfi.ee
EST
Helve Särgava
Helve SärgavaFoto: Priit Simson

Председатель ревизионной комиссии городского собрания Таллинна Хельве Сяргава на прошедшем в среду круглом столе на русском языке по проблемам квартирных товариществ предложила создать внесудебную Комиссию по решению споров, связанных с КТ, сообщает пресс-предтавитель Социал-демократической партии. Участвовавшие в мероприятии члены квартирных товариществ идею поддержали.

По оценке Хельве Сяргава, крайне важно, чтобы государство по аналогии с Комиссией по решению трудовых споров и Комиссией по решению арендных споров учредило бы и Комиссию по квартирным товариществам.

”Такая комиссия позволила бы снизить нагрузку судов, сократить время рассмотрения споров и сэкономить денежные средства. Очень важно, чтобы такую комиссию создало именно государство. Если какое-то местное самоуправление организовало свою комиссию и через нее предлагает консультации, то этого явно недостаточно. Здесь нужна сила закона”, — подчеркнула Хельве Сяргава.

По ее словам, она пригласила на круглый стол членов правлений столичных квартирных товариществ и владельцев квартир, чтобы обсудить проблемы КТ и возможные решения. ”Выслушали всех желающих и записали вопросы, начиная с перестройки домов и замены окон и заканчивая проблемами законодательства. В числе прочего спрашивали о том, что делать с нарушающими покой соседями”, — рассказала председатель ревизионной комиссии.

”Я говорила это раньше и повторю еще раз — законы Эстонии должны быть понятными для простого человека. На сегодняшнем круглом столе прозвучала серьезная критика в адрес нового Закона о квартирной собственностии квартирных товариществах, поскольку, к сожалению, он как раз не отвечает этому принципу”, — подчеркнула Хельве Сяргава.

Председатель ревизионной комиссии отметила, что в ближайшее время будут подведены итоги круглого стола, обзор отправят всем участникам мероприятия и разместят в интернете.

Во вторник аналогичное мероприятие прошло на эстонском языке, зал столичного горсобрания также был полон. На обоих круглых столах поднимались одни и те же вопросы и проблемы.

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