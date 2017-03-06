Swedbank: значительный рост объемов промышленного производства в начале года продолжился

Объем производства как в целом по промышленному сектору, так и в обрабатывающей промышленности в январе вырос в годовом сравнении на 7% (без коррекции с учетом количества рабочих дней объем производства увеличился соответственно на 12% и 13% — в январе этого года было на 2 рабочих дня больше, чем в январе прошлого года).

Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности имел под собой широкую основу

Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности ускорился вместе с улучшением положения дел с экспортом начиная с сентября прошлого года. В январе этого года быстрый рост продолжился. В январе эта отрасль промышленности смогла нарастить объемы производства даже несмотря на снижение объемов изделий электроники (снижение объемов производства изделий электроники затормозило рост объемов в обрабатывающей промышленности). Рост объемов производства в обрабатывающей промышленности имел под собой широкую основу, поскольку увеличение объемов отмечено в двух третях сфер деятельности. Наибольший вклад внесли деревообрабатывающая промышленность, производство сланцевого масла, металлического и электрического оборудования.

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Снижение объемов производства в энергетическом секторе обусловила теплая погода, однако производство электроэнергии возросло

Рост объемов производства продукции из сланцевого масла способствовал и росту объемов производства в горной промышленности. Объем производства в энергетическом секторе снизился. Это вызвано снижением выработки тепла из-за более теплого января, в то же время производство электроэнергии в годовом сравнении выросло на 5%. Поскольку потреблении электроэнергии снизилось (вновь из-за более теплой по сравнению с прошлым январем погоды), то производство электроэнергии превысило объем потребления, то есть баланс по электричеству был положительным.

Рост объема производства в обрабатывающей промышленности поддерживается ускорением роста экспорта

Экспортный оборот обрабатывающей промышленности в январе ускорился до 14 процентов. Хотя в целом рост экспорта был отмечен во многих сферах деятельности, сверхвысоким ростом по-прежнему выделяется экспорт продукции из сланцевого масла — здесь экспорт в годовом сравнении вырос на 381%. При этом сильный рост выпуска этой продукции отмечается с сентября прошлого года. И лишь частично этот быстрый рост объясняется эффектом низкой сравнительной базы и ускорением роста экспортных цен на продукцию из сланцевого масла.

Рост цен в обрабатывающей промышленности резко ускорился

В обрабатывающей промышленности резко ускорился рост цен производителя и экспортных цен (например, в январе цены производителя в этой отрасли в годовом сравнении выросли в среднем на 3%, а экспортные цены на целых 6,5%), ускорился также рост цен на закупаемые товары. Оборот в промышленном секторе и в секторе обрабатывающей промышленности вырос соответственно на 9% и 12%, то есть меньше, чем объемы производства (эти цифры не откорректированы по числу рабочих дней). Рост продажных цен в промышленном секторе наряду с устоявшимся умеренным внешним спросом поддерживает рост оборота предприятий и помогает им в условиях выросших расходов на рабочую силу повысить рентабельность, которая находится на самом низком за 15 лет уровне (если не учитывать кризисный 2009 год).

Заказы на изделия электроники падают уже пятый месяц подряд

Заказы в обрабатывающей промышленности хоть и падали в январе уже четвертый месяц подряд, но вызвано это сильным уменьшением заказов лишь в электронной и химической промышленности. Во всех остальных работающих по заказам сферах, в январе объем заказов вырос. Углубление спада заказов электронной продукции происходит уже пятый месяц подряд. Это указывает на возможность продолжения в ближайшие месяцы падения объемов производства и экспорта в этой сфере. Поскольку речь идет о крупной сфере деятельности (15% доходов от продаж в секторе предприятий и одно лишь оборудование мобильной связи 14% экспорта товаров), то это имеет серьезное воздействие на производственные показатели обрабатывающей промышленности в целом.

В розничной торговле в январе продолжился быстрый рост

В январе хотя и продолжился быстрый рост розничной торговли (7%), однако вызвано это было главным образом ростом продаж механических транспортных средств (27% в годовом сравнении, причем за последние месяцы рост этот вновь ускорился), тогда как доход от продаж остальных предприятий розничной торговли с учетом влияния цен вырос лишь на 2%. Частично на медленный рост повлиял эффект базы, поскольку в январе прошлого года рост был очень быстрым. В этом году мы ждем резкого замедления реального роста нетто-зарплаты из-за ускорения роста цен и некоторого замедления роста зарплат, что может немного притормозить рост потребления. В то же время, общее чувство уверенности потребителей и их готовность к совершению в начавшемся году крупных покупок, укрепились. В следующем году резкое повышение необлагаемого подоходным налогом минимума вновь повысит среднюю покупательную способность, что должно опять подтолкнуть частное потребление.

Эстонская экономика сейчас нуждается не в дополнительном росте потребления, а в увеличении инвестиций, которые помогли бы в условиях снижения численности работников и дефицита рабочей силы повысить производительность, что в свою очередь помогло бы поднять конкурентоспособность предприятий.