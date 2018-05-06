Связанная с бюро Sorainen фирма ходатайствует о регистрации торгового знака "Erakond Eesti 200", Кристина Каллас ничего об этом не знает

В базе данных Патентного департамента можно увидеть, что в пятницу предприятие ASLO Konsultatsioonid OÜ подало ходатайство о регистрации товарного знака "ERAKOND EESTI 200" ("Партия Эстония 200"), которое департамент принял в производство.

ASLO Konsultatsioonid — дочернее предприятие адвокатского бюро Sorainen, членами правления которого являются присяжные адвокаты Аку Йоханнес Сорайнен и Тоомас Прангли. Предприятие предлагает услуги, связанные с администрированием конторы и бухгалтерией.

Прангли отказался дать комментарий или объяснить, на каких основаниях ходатайствовали о торговом знаке партии Эстония 200. По его словам, не в его компетенции подробнее комментировать и юридическую сторону процесса патентирования.

На вопрос к представителю "Eesti 200" Кристине Каллас, ходатайствовали ли о торговом знаке для возможной партии, она ответила отрицательно. "Для меня это абсолютная новость, я слышу об этом впервые", — сказала Каллас. По ее словам, по-прежнему не планируется создавать партию и следовательно никакого ходатайства о патенте не представлено.