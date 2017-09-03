Связь Elisa нарушена. Клиенты оператора не могут звонить

В некоторых регионах Эстонии происходят серьезные перебои в связи, обеспечиваемой оператором Elisa.

Delfi написал клиент Elisa Тармо, по словам которого с 8.15 он не может позвонить.

”Телефон показывает наличие связи, но позвонить невозможно. Невозможно передать данные по интернету, — сказал Тармо. — Не знаю, в чем проблема”.

По информации Elisa в Facebook, проблемой занимаются. ”Дорогие клиенты! В некоторых регионах Эстонии в данный момент мобильная сеть частично нарушена. Наши специалисты занимаются устранением проблемы. Предположительно услуги будут восстановлены к 11 утра”, - информирует Elisa.