Священник Игорь Прекуп о Бронзовой ночи: государство отнеслось к людям как к быдлу

В пору событий Бронзовой ночи Игорь Прекуп принимал активное участие в поиске диалога между властью и населением, был на круглых столах, стараясь, как сам утверждает, добиться деполитизации вопроса, но сделать этого не получилось.

"Цель была именно деполитизировать этот вопрос. К сожалению, государство решило, что оно не заинтересовано в деполитизации. И поэтому демонстративно повело себя по отношению к людям как к быдлу, причем как к политически окрашенному быдлу, наследникам оккупации и аномалии в Эстонии. То есть напомнило, кто они есть, указало им место у параши. Это памятник в первую очередь Эстонскому стрелковому корпусу и всем кто воевал против нацизма", — высказался Прекуп в эфире передачи Время решать на ETV+.