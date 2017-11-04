Свою ID-карту обновили почти 70 000 человек

Для защиты необновленных ID-карт, которых касается риск, сегодня в полночь приостановили действие сертификатов 730 000 ID-карт. За десять дней сертификаты ID-карты удалось обновить почти 70 000 человек. На данный момент по причине уязвимости нельзя украсть цифровой идентитет ни одного владельца затронутой риском ID-карт, сообщают Департамент государственной инфосистемы и Департамент полиции и погранохраны.

Руководитель отдела решения инцидентов Департамента государственной инфосистемы Клайд Мяги сказал, что приложение дистанционного обновления карт хорошо выдержало нагрузку и за двое суток карту обновило более 35 000 человек.

„Наши техники удалили те сбои, которые возникли в первые дни из-за перегрузки. Мы постоянно следим за нагрузкой на приложение и в последние дни почти все обновления прошли успешно", — сказал Мяги.

С обеда пятницы до позднего вечера воскресенья дистанционное обновление ID-карты открыто прежде всего тем владельцам ID-карты, которое используют карту для работы.

„Из-за приостановления сертификатов не может остановиться работа врачей, сестер, аптекарей, а также представителей других жизненно важных сфер. Этим людям мы разослали сообщения с просьбой обновить свои ID-карты на этих выходных", — сказала главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель.

„Мы рады тому, что с начала ноября к бюро обслуживания и к службе инфотелефона Департамента полиции и погранохраны присоединилось больше коллег, которые работают сверхурочно, чтобы помочь людям. Вчера наш инфотелефон ответил почти на 700 звонков, связанных с электронным использованием ID-карты", — добавила Мянгель. Время ожидания в очереди в бюро обслуживания для обновления сертификатов в крупных бюро обслуживания вчера составило два часа.

Начиная с понедельника дистанционное обновление будет снова открыто для всех тех, кто пользуется ID-картой электронно. Время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны продлено на час в будние дни, бюро также открыты с 10 до 15 в субботу и воскресенье. Информацию о времени работы бюро можно найти здесь.

Приостановленные сертификаты можно обновить как в своем компьютере, так и в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года. Карту с приостановленными сертификатами нельзя использовать для электронных услуг, но она действует в качестве удостоверяющего личность документа, предъявления дигирецепта и карты клиента.

Дополнительная информация находится здесь.