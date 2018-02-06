СВОИ ЛЮДИ| От Певческого праздника до председательства Эстонии в ЕС: история успеха "vene tüdruk" Ольги Корнейчик

Русский Delfi запускает серию интервью с людьми, чей родной язык — русский, которые добились успеха в Эстонии и любят эту страну. Наша четвертая героиня — специалист по коммуникациям Ольга Корнейчик. Фестиваль ”Темные ночи”, ”Таллинн — культурная столица Европы 2011”, Певческий праздник, Фестиваль мнений и председательство Эстонии в Совете ЕС. Это далеко не все проекты, в которых Ольга приняла непосредственное участие.

С Ольгой мы встретились в здании секретариата по делам Евросоюза, которое находится в Старом городе. Именно в этом здании располагалась команда председательства, а сейчас там все больше пустых кабинетов. С героиней я была знакома еще до написания интервью, поэтому общались мы с ней на ”ты”.

Ты родилась в Таллинне?

Да, я родилась в Таллинне, в Ласнамяэ, на улице Паэ. Училась я в Ласнамяэской гимназии, родной дом и школа находились недалеко, поэтому можно было ходить на уроки в тапочках.

Насколько хорошо преподавали эстонский язык во время твоей учебы в школе?

Когда я пошла в первый класс, был 90-91 год, как раз начались очень интересные течения и наш мир изменился кардинально. Именно в то время уроков эстонского языка стало намного больше, а учителей эстонского языка еще не было в том объеме, чтобы преподавать настолько хорошо, как этого хотелось бы. В то время учителями эстонского языка становились все, кто знал его хотя бы чуть-чуть. Без педагогического опыта, без всякой подготовки.

Поэтому до 9 класса преподавание эстонского оставалось на том уровне, о котором говорят ”оставляет желать лучшего”. Но потом пришла замечательная учительница эстонского языка Юта Вольдемаровна, которая сказала: ”Ох ты боже мой, что мне с вами делать?”. По-настоящему учить эстонский язык я начала именно с ней.

”Когда я училась в России, мне все говорили: ”Эстонка пришла”

После школы ты уехала в Санкт-Петербург и через четыре года получила диплом журналиста. Почему именно Питер?

На мой взгляд, очень важно было соприкоснуться с исторической родиной, с той культурой, где выросли мои родители. Второй аргумент — я отдавала себе отчет, что писать я буду на русском языке и получить филологическую базу на основе Санкт-Петербургского университета может быть некоторым преимуществом перед теми, кто учился в Эстонии.

За эти четыре года нам читали лекции очень известные люди, такие как Парфенов, Шендерович и многие другие знаменитые журналисты и телеведущие. Приезжали журналисты, которые освещают военные конфликты. Они рассказывали, как работали под пулями, которые свистели в ушах. С одной стороны, это интересно, с другой — это расширяет кругозор, позволяет узнать, как работают люди и какие возможности в мире существуют.

К тебе там относились как к русской или как к эстонке?

Здесь, где я работаю в эстонском коллективе, меня все в шутку называют ”vene tüdruk”. Когда я училась в России, когда приходила в компанию своих друзей и однокурсников, мне все говорили: ”Эстонка пришла”. И если вдруг получалось, что я делаю что-то медленнее, чем все остальные, вся группа говорила: ”А, ну понятно же, почему медленно”. Так что эти стереотипы живут, и состояние души русских в Эстонии очень интересное. Мы вроде и не эстонцы, но уже и не те русские, которые в России. По крайней мере, нас так уже не воспринимают.

Почему ты решила вернуться в Эстонию после того, как закончила университет?

Потому что я очень люблю Эстонию и Таллинн. Я говорю это совершенно искренне. В Эстонии очень спокойно, здесь очень хорошая природа. На самом деле, живя у берега моря, мы этого не ценим. Не ценим до тех пор, пока мы не переезжаем в город-многомиллионник, где до работы нужно добираться полтора часа по пробкам. От этого очень сильно устаешь, как морально, так и физически.

Благодаря всем электронным услугам, у нас очень удобная жизнь. Не нужно стоять в очереди в банк, не нужно стоять в очереди для того, чтобы получить справку. Для нас это стало обычным делом, а в Петербурге я потратила очень много времени, чтобы ”легализоваться” как студент.

Чем ты занялась, когда вернулась в Эстонию?

Возвращаясь к теме эстонского языка — первые месяцы я даже не понимала, что написано на ценниках в магазине. Думала: ”Зачем я это сделала? Может, пока еще не поздно, пока в Петербурге остались какие-то контакты, вернуться?”.

Решила остаться. Тогда меня взяли в газету ”День за днем”, Николай Алхазов в меня поверил. Это было мое первое место работы. Потом я перешла работать в онлайн-портал ”Деловые ведомости”.

”Деловые ведомости” — это специфический портал, все-таки не каждому журналисту интересны деловые новости. Почему ты решила пойти именно туда?

Деловые новости — это что-то очень конкретное. Когда ты пишешь, например, интервью со звездой или рассказываешь о моде, то можно рассуждать о разных аспектах и говорить, что что-то понравилось, а что-то нет. В деловых статьях все очень конкретно — там есть цифры, есть графики. Цифры говорят сами за себя. С другой стороны, ”Деловые ведомости” специализируются на журналистских расследованиях, а это очень захватывает. Это было очень интересное время, но грянул экономический кризис 2009 года и тогда сократили почти половину издательства. В этот момент пришлось поменять ”сторону баррикады” и уйти работать в коммуникации и пиар.

Эстонский язык ты выучила, работая журналистом?

Я, конечно, владела эстонским языком, но по-настоящему стала учить его, когда начала работать в эстонском коллективе. Это произошло в тот момент, когда я начала заниматься коммуникациями. Моим первым местом работы стал кинофестиваль ”Темные ночи” и подготовка программы для "Таллинн — культурная столица Европы 2011". Я занималась коммуникацией с фокусом на русскоязычные СМИ и отлично помню свой первый день работы в эстонском коллективе. Начался он с традиционного собрания в 9 часов утра, где все рассказывают о планах на неделю. Я все прекрасно понимала во время совещания, но как только мы вышли за дверь и люди стали говорить на нормальном разговорном языке, оказалось, что я не понимаю ничего. К сожалению, в школах и на курсах не учат свободному языку, сленгу.

Что именно входит в твои обязанности? Объясни свою работу людям, которые не знают, что такое ”коммуникации”.

Ох…(смеется). Это — все. По большому счету, это предотвращение возникновения проблем, а если они возникли, то их решение. Например, есть какой-то фестиваль или мероприятие. Человек, который занимается пиаром и коммуникациями, доносит до публики, что пройдет такое классное мероприятие и почему будет интересно или познавательно его посетить, чтобы культурно обогатиться. Соответственно, для каждой аудитории нужно использовать разные аргументы.

”У меня ненормированный рабочий график. И в 6 утра, и в 11 вечера нужно быть со свежей головой и улыбкой на лице”

Что самое сложное в твоей работе?

Очень важна стрессоустойчивость и быстрая реакция на происходящие события. У меня ненормированный рабочий график. События могут происходить и в 6 утра, и в 11 вечера, и тебе всегда нужно быть со свежей головой, улыбкой на лице и делать вид, что все решается просто, хотя за этим стоит очень много сложных обсуждений, поиска компромисса.

Помимо фестиваля ”Темные ночи” ты занималась коммуникациями во многих других известных проектах. Расскажи о них.

Тут стоит пояснить один очень важный аспект. В большинстве случаев в масштабных проектах я занимаюсь коммуникацией на русском языке. Это значит, что есть одна общая идея, и чаще всего специалисты по коммуникациям, которые работают на эстонском языке с эстонскими СМИ, не очень хорошо понимают, что происходит в русскоязычной среде. Поэтому очень хорошо дополнять их работу работой специалиста, который сфокусирован на русскоговорящей общине. У меня есть минус — я знаю эстонский язык, но иногда допускаю ошибки, а красивый литературный текст на эстонском я даже не возьмусь писать. Получается, что вместо того, чтобы переживать по поводу своих минусов, я сфокусировалась на своих сильных сторонах. Как результат — карьера развивается достаточно успешно.

Из крупных проектов — "Таллинн — культурная столица Европы 2011". Я была в команде три года, начиная с 2009 года. В 2011 году в программе культурной столицы было больше 300 культурных событий разного масштаба от многотысячных концертов до профессиональных кураторских лекций. В общей сложности в тот год мероприятия ”Таллинн-2011” посетили 1,9 миллиона человек.

Я была ответственной за коммуникации на Фестивале мнений. Там собираются люди, которые хотят думать, хотят общаться, хотят слышать разные мнения. Все, кто занимается этим фестивалем, делают это добровольно, им никто не платит. Они чувствуют, что это нужно нашему обществу, что нужно собираться и обсуждать вопросы, а не замалчивать их.

Одним из самых больших событий было открытие кинотеатра ”Космос IMAX”. Он тогда получил несколько премий в области рекламы и пиара — "золотые яйца". Это было что-то совершенно новое, мы делали всю систему с нуля.

Большим проектом стал Певческий праздник. Когда на мероприятие приходит 100 000 человек, нужно думать о коммуникации не только в плане выбора песен или начала мероприятия, но и об очень практических вещах. Например, сообщить онлайн-порталам и радио об изменениях дорожного движения, о пробках и авариях.

Фото из личного архива

Кинофестивалем ”Темные ночи” я занималась пять лет, там происходило много интересных случаев, поскольку это сфера кино, люди творческие, к решению разных вопросов они тоже подходят творчески.

Как-то мы собирали пресс-конференцию, должен был приехать один известный актер из Швеции. Собрались журналисты, все его очень ждали, мы долго всех приглашали. Он должен был приехать на пресс-конференцию сразу после аэропорта, но в самолете он выпил чего-то крепкого и ему было очень хорошо. Когда он вышел из машины, все поняли, что если он туда придет, будет гораздо хуже, чем если он туда не придет.

Ну и, конечно, последний проект — председательство Эстонии в Совете Европейского союза. Это, наверное, самая интересная и самая напряженная работа, которая была за всю мою трудовую жизнь. Союз PR-агентств Эстонии присудил премию нашей команде, как лучшему PR-проекту года.

В чем заключалась твоя работа?

У нас было две цели. Первая — показать, что Европа и Евросоюз — это не где-то там далеко, не сложные бюрократические системы, а мы и есть Европа. Мы, жители Европы, можем влиять на решения, которые принимаются в Брюсселе. Очень важно, чтобы каждый осознавал это и проявлял свою гражданскую позицию. Вторая цель — осветить процесс принятия решений. Например, на министерских встречах обсуждались разные вопросы. Целью было объяснить, какие вопросы, почему именно эти вопросы, какие итоги были у встречи и так далее. Ну и, конечно, большую часть занимали всевозможные новости об организации движения.

Какие у тебя планы на будущее? Какие вершины собираешься покорять?

Поживем — увидим, но я нашла себя в коммуникациях и буду работать в этом направлении. Я работаю фрилансером, что открывает очень много возможностей. То, что работаешь сам на себя, дает огромную свободу выбора, энергию. Я бы посоветовала молодым людям, которые будут читать этот материал, не бояться. Открыть бизнес в Эстонии очень просто. Если ты перестаешь бояться, то пропадают границы, освобождается энергия, чтобы творить и действовать.

Давай уйдем от работы. Какой ты человек?

Работа — это стиль жизнь, от нее никогда не уйти. В последнее время я начала очень ценить спокойствие, время для себя. Когда ты не читаешь электронную почту, не берешь трубку телефона, отключаешься от информационного потока и проводишь время с любимыми людьми.

А ты можешь себе это позволить? Как человек, который должен быть на связи круглые сутки.

Если этого не делать, то можно сойти с ума. На первых порах нужно заставлять себя отдыхать. Потом входишь во вкус.

Какие у тебя хобби?

Как и все мы, я люблю путешествовать. Люблю мастерить различные маленькие штучки, ловцы снов, мандалы. Сейчас хочу научиться вязать китайские узелки на счастье.

Говоря о путешествиях, есть страна, которая тебя поразила?

Неделю назад я вернулась из Сингапура, и эта страна меня сильно впечатлила. Жители Сингапура меня поразили. Они очень любят свою природу, любят свой город. Там безумные штрафы за выкинутую бумажку в общественных местах и за распитие алкогольных напитков, порядка 500 евро. Одно из чудес света, расположенное в Сингапуре — это ”Сады на заливе” (Gardens by the Bay), там воссоздан ботанический сад, леса, джунгли под куполом. Все это построено с посылом: ”Дорогие люди, давайте беречь нашу природу, давайте потреблять меньше. Если мы этого не сделаем, то нам придется жить все время под такими куполами”.