СВОИ ЛЮДИ| Николай Бенцлер — парень, который вырос в Ласнамяэ и получил "эстонский Оскар"

Русский Delfi запускает серию интервью с людьми, чей родной язык — русский, которые добились успеха в Эстонии и любят эту страну. Наш первый герой — актер и радиоведущий Николай Бенцлер. Он родился и вырос в Ласнамяэ, три года учился в России, а затем вернулся обратно в Эстонию, где живет и по сей день. В прошлом году Бенцлер получил премию Эстонского союза театральных деятелей за "Лучшую мужскую роль второго плана", которую можно назвать эстонским Оскаром.

С Николаем мы встретились в здании TV3. Придя со съемок, он извинился за пятиминутное опоздание и предложил пройти в комнату, откуда вещает Радио ”Волна”. Мое ”выканье” он тут же остановил и предложил перейти на ”ты”.

Насколько я знаю, ты русский, откуда такая интересная фамилия?

Да, у обоих родителей родной язык — русский. Фамилия — по папе. Папины предки со времен Петра I находились на территории России и были культурными деятелями, занимались окультуриванием России. Фамилия эта означает на старо-немецком языке ”Сила медведя”.

У тебя было счастливое детство?

Когда я был маленький, мне все очень нравилось. Кругом были стройки, мы лазили в той части канавы, где сейчас находится остановка "Мустакиви". Это был наш альпинистский тренировочный зал, мы, бывало, расшибались, но это было очень интересно. Я жил около речки, каждое лето мы проводили там, жгли костры, с друзьями пекли картошку, сосиски, каждый брал из дома то, что может.

Когда стал постарше, начались конкретные лихие 90-е. Я благодарен своим родителям, они научили меня различать, что хорошо, а что плохо. В те года было очень много молодежи, которая пошла по неверной дороге. У меня есть четверо друзей, мы все занимались спортом, все чем-то увлекались, и нам это, видимо, помогло.

И, конечно же, родители. Я перед ними преклоняюсь за то, что они помогли мне стать тем, кто я есть сейчас. Я буду это говорить всегда и везде, кто бы что ни спрашивал и какие бы каверзные вопросы ни задавал. Родители — это мои герои, мои кумиры и люди, на которых я хочу равняться.

Расскажи о своих родителях. Чем они занимаются?

Папа у меня всю жизнь проработал водителем-дальнобойщиком. Нет такого GPS, который мог бы сравниться с его головой. Он объехал весь Советский Союз, знает каждый закоулок. Когда другие дальнобойщики говорили, что машина загнана в такую глушь, что ее оттуда только вертолетом вытаскивать, папа справлялся с этим за 10 минут. Он ас своего дела. Сейчас он, конечно, уже пенсионер, его больше увлекает рыбалка, интернет, домашние дела.

Не скучал по отцу? Дальнобойщиков часто не бывает дома…

Конечно скучал. На Питерском шоссе есть остановка, где стоит большая старая ива. Когда я знал, что папа приедет, скажем, часов с 6 до 8, я брал с собой собаку, залезал на верхушку дерева и ждал, когда появится его кабина.

Отец у тебя — дальнобойщик, а мама чем занималась?

Мама у меня — инженер, она проектировала Горхолл, была одной из тех, кто занимался проектированием водопроводов в Ласнамяэ.

”Все с длинными волосами и в белых рубашках. А я лысый и загорелый”

Тебя родители склоняли к какой-то профессии?



Нет, мне давали полную свободу. Еще в школьные годы я снялся в фильме ”Лилия навсегда”, но не думал связывать жизнь с театром, хоть и занимался в эстонской театральной студии. Решил пойти на логистику, по стопам отца. Перед тем, как пойти в университет, мне позвонили и предложили попробовать свои силы на конкурсе в МХАТ на второй курс. Я попробовал и поступил.

Не было стереотипов о профессии актера, что, может, она не для мужчин?

Конечно были! Когда я пришел на кастинг, то увидел, какие там сидят ”люди возвышенные”. Все с длинными волосами, в белых рубашках, все приготовили песни, танцы, прозу. Тогда я думал, что ”Боже мой, я явно здесь лишний”.

Я сидел лысый и загорелый. Тогда я работал на фабрике по переработке дерева и весь день был под солнцем. Потом я понял, что чтобы выдержать три года учебы, нужно иметь недюжинную силу воли и не сдаться, не сломаться. Мы видели, как ломались и сдавались другие люди.

Nikolai Bentsler Foto: Karin Kaljuläte

Как прошли эти три года?

Эти года — самые удивительные и самые счастливые в моей жизни. Ничего с ними не сравнится. Быть студентом в России, жить в общежитии и получать пусть маленькую, но стипендию, учиться и быть окруженным творческими, одаренными людьми, которые чем-то горят — такого в моей жизни больше не было.

Когда ты только вернулся из Москвы сюда, как тебя приняли в Русском театре?

Хорошо, тепло. Мы приехали, нас сразу же окунули в работу. Ребят всех бросили в спектакль по Шекспиру, а меня пригласили в Эстонский драматический театр участвовать в постановке ”Выпускное сочинение 2005”. Мы играли на двух языках, а сам спектакль состоял из сочинений, которые писали как русские, так и эстонские 12-классники со всей Эстонии. До сих пор находятся люди, которые меня узнают, подходят и говорят ”Спасибо вам за этот спектакль, потому что этим спектаклем вы объяснили нам намного больше, чем новости или телевизор”.

Как тебе кажется, работают ли программы интеграции? Может, достаточно того, чтобы люди просто общались?

Я не политик и не ”итнегролог”, чтобы сказать, что нужно, чтобы все сработало. На мой взгляд, это вопрос времени, это уже не большая проблема.

Я часто гуляю с собакой в Виймси. Моя семья и еще несколько русских собачников общаются со всеми эстонцами, у нас свой ”смешанный язык”. Если человек не знает какого-то слова, то ему объяснят. Разве это не интеграция? А те, кто этим спекулирует, делает на этом имя, пускай это будет их дело. Вот тебе сколько лет?

Мне 21.

Ты эстонский язык знаешь?

Знаю.

Эстонцы-друзья у тебя есть?

Конечно.

Вот. Мне 33, я знаю эстонский язык и у меня есть друзья-эстонцы.

”Мы живем в Эстонии, мы живем не в России. Просто учи язык!”

Да, но я и вообще мое поколение учили эстонский в школе. Как ты выучил его настолько идеально?

Я не могу сказать, что выучил его идеально. Я учил его в школе 12 лет, но я мало помню, что я там учил, потому что у нас была очень красивая учительница (смеется). Потом я поехал вместе с Андрусом Пустусмаа на летний спектакль и играл в массовке. Там было всего лишь несколько русских, а мне хотелось со всеми общаться. Вначале мы общались на пальцах, потом начали говорить.

У меня есть дар, я учил английский и немецкий язык через телевизор. Я слушаю язык и учу его, так выучил и эстонский.

Согласен с тем, что если бы ты не знал эстонского, то многие дороги были бы закрыты?

Конечно. Я знаю, что это, может быть, будет очень провокационная фраза, но… я понимаю, есть поколение взрослых людей, которым в силу возраста не выучить язык. Но когда молодые начинают говорить, мол, я не могу выучить эстонский… Этого мне не понять.

Мы живем в Эстонии, мы не живем в России. Если ты приедешь куда-нибудь в Америку и скажешь, что я приехал из Эстонии и буду говорить только на эстонском, тебе сразу скажут "гудбай". Русские находятся здесь в выгодном положении. Когда знаешь три языка, у тебя открыто столько, черт побери, дорог! Ты можешь делать так много. Просто учи язык, и все будет намного легче.

Какова роль СМИ в этом конфликте?

Я не хочу обижать никакие СМИ. Взять, например, Русский театр. Только происходит какой-то конфликт, сразу все подхватывают его и начинают об этом писать. Русский человек в Эстонии благодаря СМИ привыкает, что там все плохо, зачем мы туда пойдем. На самом деле это не так. Человек должен приходить в театр, плакать, смеяться, переживать. Он не должен приходить и видеть на сцене людей, которые давали комментарии по поводу того, что кто-то уходит.

Почему не написать, сколько люди тратят времени и сил, на какие жертвы идут ради этого спектакля. Как они теряют друзей, мало видятся со своими родными.

Nikolai Bentsler Foto: Karin Kaljuläte

Это стоит того?

Это стоит того. Это моя работа, работа актера. Мы сами выбираем этот путь, путь крайне непростой, но это наша работа.

Недавно ты получил премию как лучший актер второго плана. Ты считаешь это определенным признанием?

Для меня это было очень неожиданно. Я даже ехать не хотел в Вильянди на вручение премии. Да, это признание, но в этот момент есть два пути. Первый путь — зазнаться, ведь по эстонским меркам это местный Оскар. Второй путь — делать свое дело еще лучше, еще больше, потому что на тебе теперь больше ответственности.

"Я думаю, что нужно в какой-то момент упасть, чтобы потом оттолкнуться и пойти еще выше"

Согласен с тем, что на данный момент роль в этом спектакле является твоей лучшей ролью?

Да, мне дали полную свободу. Я думаю, что за те года, пока я не работал в театре на зарплату, во мне развилась природная наглость, которая позволяет делать то, что раньше я боялся делать. Я думаю, что нужно в какой-то момент упасть, чтобы потом оттолкнуться и пойти еще выше.

В этом году ты был одним из ведущих новогоднего эфира на канале ETV. Для тебя это был необычный опыт?

Такого в моей жизни никогда не было. В наушнике с тобой все время говорит режиссер, за кадром тебе показывают, куда смотреть и что делать. Прямой эфир длился 13 часов, в опыте моих коллег это был самый длинный эфир в жизни, а мне так сходу — ”На тебе самый длинный эфир”. Я никогда в жизни не видел, чтобы люди были настолько сфокусированы на одной идее. Мы провели почти 16 часов на месте, никто не психовал, не нервничал, после каждого выхода в эфир проводили собрание о том, что будет дальше. В такой команде я мечтаю работать.

В Эстонии почти все друг с другом общаются. Нет у нас зазвездившихся актеров?

Есть, есть. Надеюсь, что я не такой. Я вообще не светский человек. Если есть какая-то тусовка, то я не в ней.

Фото: Facebook

Не требует профессия актера присутствия на мероприятиях, коммуникабельности?

Это больше требование к медийным личностям, которые должны постоянно быть в кадре. Для актера главное — делать свое дело. Я сейчас тебе даю интервью, Саш, и мне немного неудобно. На мой взгляд, было бы куда интереснее поговорить с обычными людьми. Кто-то брал интервью у молодого сантехника? Или у массажистов? Эти люди куда больше делают индивидуально для человека, чем многие. Мы, актеры, пытаемся трогать душу.

Какую роль ты бы хотел сыграть?

Поскольку ко мне уже прилипла роль ”дежурный русский”, я хочу сняться в фильме, где я был бы охранником, очень грозным, чтобы уже довести этот образ до абсурда.

Говоря о биографических фильмах, есть человек, которого ты хотел бы сыграть?

Это очень интересный вопрос, ты прямо подарила мне новую мечту. Теперь нужно найти, кого я бы хотел сыграть. Поскольку сейчас меня интересуют путешествия, я бы хотел сыграть Марко Поло.

"Художник не должен быть голодным"

Много путешествуешь?

Я мало путешествовал до встречи со своей женой, точнее, я вообще не путешествовал, только по работе.

Почему? Не было женщины, которая возьмет за руку и потащит?



Именно! Той, которая пнет и скажет, что нужно путешествовать. Благодаря ей я побывал в удивительных местах, со мной произошли удивительные вещи. Коста-Рика — это место, которое пока еще не сравнилось ни с одним местом, где мы были. В будущем я очень хочу съездить в Белиз и окунуться с аквалангом в черную дыру. Хотел бы съездить в Исландию и поучаствовать в пешем туре на выживание. А еще у нас в Эстонии есть школа искусства жизни, в Южной Эстонии. Ты приезжаешь туда и на 10 дней замолкаешь. Это удивительная вещь.

Как выглядит твой типичный день?

В пять часов подъем, завтрак, потом на радио. После радио час-два перерыва, если его нет, то встречаюсь с клиентами. Потом съемки, вечером обычно курсы по речи, где-то полдевятого домой. Жена поддерживает. Я мужчина — я кормилец, так и должно быть. Художник не должен быть голодным. Если тебе одна работа дохода не приносит, то дальше все зависит только от тебя. У меня был период, когда я уходил из дома в пять утра и возвращался в полвторого ночи, так длилось довольно долго. Я работал и там, и здесь. Я делал все, что мог сделать согласно своей профессии и своим умениям.

Жена у тебя — творческий человек?

Нет. Я с человеком творческим жить не могу и не хочу. Я никогда не рассматривал актрис как женщин, с которыми я хотел бы жить. Увидев свою жену, поняв, как она разговаривает, о чем она думает, я сразу сказал — да, это мой человек.