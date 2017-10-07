Свободно владеющую эстонским языком русскую девочку отказались взять в эстонский класс

По словам члена Свободной партии Сергея Метлева, отказ Кехраской гимназии взять в эстонский класс девочку из эстонского детского сада по причине того, что ее домашний язык — русский, является нарушением конституционных прав ребенка и дает очень плохой сигнал другим семьям.

”Решение гимназии направить ребенка с отличным эстонским языком в группу языкового погружения является очень странным и плохо обоснованным. Программа языкового погружения — это хороший помощник для учеников со слабым эстонским языком, и она показывает отличные результаты, но в данном случае мы говорим о двуязычном ребенке из мотивированной русской семьи, у которого есть неоспоримое право на эстоноязычное образование. Параграф 37 Конституции Эстонской Республики гарантирует каждому право на эстоноязычное обучение”, — сказал Сергей Метлев.

Метлев надеется, что школа немедленно пересмотрит свое решение, ибо в противном случае это послужит сигналом недоброжелательности тем русским семьям, которые отдают своих детей в эстонский детский сад, желая создать своим чадам хорошие условия для получения качественного образования на эстонском языке, передает Свободная партия.

”Если Эстонское государство хочет, чтобы носителей эстонского языка и культуры было больше, чтобы наша русскоязычная молодежь приносила ему пользу и могла раскрыть свой жизненный потенциал в этой стране, то таких случаев как в Кехраской гимназии не должно вообще быть. Если ребенок пришел из эстонского детсада, то по желанию семьи его нужно сразу направлять в класс с эстонским языком преподавания. Школа повела себя очень по-формалистски, ориентируясь на какое-то внутренне правило, но не осознавая последствий”, — заключил Метлев.