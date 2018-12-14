Свободная партия поддерживает легализацию эвтаназии, конопли и суррогатного материнства? Председатель партии уверяет, что это лишь слухи

На прошлой неделе Свободную партию покинул член волостного собрания Виймси Антс Эрм, объяснив, что его взгляды и убеждения не сочетаются с пропагандой эвтаназии, конопли и суррогатного материнства.

Председатель партии объясняет, что во время очередного мозгового штурма в партии действительно обсуждались всевозможные идеи для предвыборной программы, но они идеями так и остались. "Легализация эвтаназии, употребления конопли и суррогатного материнства, конечно же, не является точкой зрения Свободной партии", — заверил он.

Однако какое-то время назад в социальных сетях появилась реклама Свободной партии, как раз таки поддерживающая вышеупомянутые пункты. Нурм признался, что подобное действительно имело место быть, и объяснил это тем, что он и глава предвыборной кампании неправильно поняли друг-друга. Тогда рекламу убрали в течение часа.