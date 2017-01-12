Сегодня вечером на закрытом собрании Свободной партии в Тарту обсуждается возможное исключение основателя и первого члена правления партии Евгения Криштафовича. Разногласия между Криштафовичем и однопартийцами начались в декабре, когда он раскритиковал распределение партией крышевых денег.

Перед собранием Криштафович опубликовал в Facebook открытое обращение к избирателям и однопартийцам, в котором он еще раз раскритиковал решения фракции партии в Рийгикогу, в том числе отступление от своих принципов и продажность, приведя в пример сделку с Центристской партией, когда они начали защищать договор центристов с ”Единой Россией”.

По его словам, именно поэтому поддержка Свободной партии опустилась на рекордно низкий уровень, поэтому партии нужно вернуться к своим начальным идеям

”Поэтому сегодня правление должно единогласно и решительно осудить как распределение крышевых денег связанным с партией организациям, так и охоту на ведьм, которую развернул в отношении меня Артур Тальвик, когда я поднял эту тему”, — написал он.

В декабре из бюджета 2017 года депутатам Рийгикогу были выделены т. н. крышевые средства, которые они могут распределить по своему усмотрению. Свободная партия выделила 33 000 евро на восстановление здания школы Пеэтри в Тарту, 30 000 евро на восстановление церкви Маарья в Тарту, 17 000 евро на поддержку журнала о природе Horisont, 15 000 евро на реновацию стадиона при гимназии Сууре-Яаани.

Криштафович резко раскритиковал распределение партией этих денег. Он припомнил, что еще год назад Свободная партия придерживалась позиции, что распределение крышевых денег является одной из форм политической коррупции и взяточничества.

Он также подверг критике выступление Кюллики Кюбарсепп против законопроекта, позволяющего обращаться за правовой помощью на русском языке.

Член фракции Свободной партии в Рийгикогу Артур Тальвик, который сам в партию не входит, посчитал, что Криштафовича стоит исключить из партии, потому что он ведет себя как ”трусливый проплаченный провокатор”. По его словам, разногласия нужно обсуждать внутри партии, а не открыто критиковать свою партию.